Türk müteahhitler Ukrayna’yı yeniden inşa edecek

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) organizasyonunda düzenlenen "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu", TMB Başkanı M. Erdal Eren’in ev sahipliğinde, Ukrayna Yeniden İnşadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler ve Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Kubrakov ve Ticaret Bakanı Bolat tarafından “Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü – Görev Tanımı Belgesi” imzalandı.

Toplantının açılışında konuşan TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Ukrayna, sektörümüz için güvenilir bir ortak ve özel öneme sahip bir ülkedir. Biliyoruz ki; Ukrayna makamları da benzer güven duygusuyla, bugüne kadar yaklaşık 10 milyar dolar tutarında toplam 301 projeyi Türk firmaları ile gerçekleştirmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitler olarak Ukrayna’da yaşanmakta olan zorlu süreçte, stratejik altyapı unsurlarını onarmak ve inşa etmek için faaliyetlerini sürdürdüklerini, Ukrayna devletine ve halkına bu yolla destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Eren, “Hedefimiz ülkenin yeniden inşası sürecinde de birlikte çalışmak ve Ukrayna’nın kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ukrayna’da savaşın başladığı günden itibaren Türkiye Müteahhitler Birliği gereken her türlü desteği vermek amacıyla muhatap kuruluşlarla işbirliği tesis etmiş, Hükümet yetkilileri ile ülkenin ihtiyaçlarının ele alındığı çevrim içi toplantılar düzenlemiş, “Ukrayna’nın Yeniden İnşası için Türkiye-Ukrayna Karma Görev Gücü” oluşturulması yönünde girişimlerde bulunmuştur.” dedi.

“Görev Gücü’nün sahadaki kolu, Türkiye Müteahhitler Birliği’dir”

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcıları başkanlığındaki bir heyetin ve daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın TMB’de ağırlanarak ülkenin inşasında Türk müteahhitlerin sağlayabileceği katkıların ele alındığını belirten Eren, “Bu vesileyle, Lviv’de 18 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Ukrayna Devlet Başkanının himayelerinde, Bakanlar seviyesinde imzalanan “Ukrayna’nın Yeniden İnşası Karma Görev Gücü” kurulmasını içeren İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın bütün bu adımların temelini oluşturduğunu ve geleceğe ışık tuttuğunu da vurgulamak istiyorum. Birazdan Sayın Bakanlar tarafından imzalanacak “Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü’ne İlişkin Uygulama Esasları” başlatılan sürecin önemli bir aşaması olacaktır. Kurulan Görev Gücü’nün sahadaki kolu, Türkiye Müteahhitler Birliği’dir.” ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitler göreve hazır

Düzenlenen Forum’a Ukrayna’da gerçekleştirilecek yeniden inşa faaliyetlerinde Türk müteahhitler ile işbirliği yapmaya hazır partner ülkelerin büyükelçilerinin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de katılımının memnuniyet verici olduğunun altını çizen Eren, şunları kaydetti: “Türk müteahhitlik firmaları olarak, ülkenizin ihtiyacı olan her çeşit alt ve üst yapı projesinde yer almaya hazır ve istekli olduğumuzu bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum. Bilindiği üzere, müteahhitlik hizmetleri, Türkiye'nin elli yılı aşkın süredir rekabet gücü yüksek ve dünya çapında üne sahip olduğu başlıca faaliyet alanlarından biridir. Müteahhitlik firmalarımız aynı zamanda inşaat malzemeleri üretiminden enerji, turizm, sağlık ve ulaştırma gibi çeşitli alanlara kadar dünyanın birçok ülkesinde yatırımcı olarak da faaliyet göstermektedir.”

Kalkınma Yolu ile bir ürün 26 günde Çin’den Avrupa’ya gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “Türkiye’den 4 saatlik uçuş ile 67 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım, ticaret koridorları anlamında Türkiye orta koridorun en önemli ülkelerinden biri. Irak’taki Kalkınma Yolu projesi tamamlanmış olsaydı, bir ürün Çin’den Avrupa’ya 26 günde ulaşabilecekti. Şimdi Ümit Burnu’nun kullanılması nedeniyle bu süre 45 gün. 2024 yılında Kalkınma Yolu projesi ile ilgili olarak önemli bir aşama kaydedeceğiz.” dedi.

“Ukrayna halkının yanında yer alıyoruz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuşmasında şunları kaydetti: “Türkiye olarak, en başından beri Ukrayna halkının yanında yer alıyoruz. Savaşın yıkıcı etkilerinin hem Ukrayna hem de bölge ülkeleri için azaltılması ve meselenin çözümü için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizin ilgili bütün kurumlarıyla çalışmakta; her fırsatta, tüm ikili ve uluslararası platformlar nezdinde temaslarımızı sürdürmekteyiz. Tarihinde muzaffer olsa dahi savaşların acı tarafını unutmamış bir ülke olarak adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz.”

Savaştan hem Ukrayna’nın hem de dünyanın daha az etkilenmesi için Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’ne büyük önem verildiğini, yaşanan kötü günlere rağmen Ukrayna ile ticaretin hız kesmeden devam ettiğini ve 2023 yılında 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Bakan Bolat, “Ukrayna'nın yeniden inşa ve imarında Türk firmalarının Ukrayna makamlarıyla işbirliği yapmasına ilişkin Mutabakat Zaptı’nı Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılındaki ziyareti sırasında Sayın Kubrakov ile imzalamıştık. Bu Mutabakat Zaptı’nın hayata geçirilebilmesine ve karşılıklı niyetlerin somut eylemlere dönüşebilmesine vesile olacak “Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücüne İlişkin Uygulama Esasları” metninin üzerinde ekiplerimiz titizlikle çalıştı. Bir süredir imzalamayı arzu ettiğimiz ‘Uygulama Esasları’nı imzalamak bugüne nasip oldu.” dedi.

“Ukrayna, müteahhitlerimizin en fazla proje üstlendiği 12. ülke konumundadır”

Türk inşaat sektörünün elli yıllık yurt dışı serüveninde küresel bir marka haline geldiğini, ortaya koyduğu projeler ile tüm dünyanın güvenini kazanarak sayısız başarılara imza attığını belirten Bakan Bolat, “Bu başarıların birçoğunu çok zor şartlar altında çalışarak bileğinin hakkı, alnının teriyle elde etmiştir. Halihazırda Türkiye, küresel anlamda en çok iş yapan ilk 250 müteahhitlik şirketi sıralamasında Çin’in ardından ikinci sıradadır. İlk 250 küresel müteahhitlik şirketi arasındaki 40 şirketimiz ile küresel pazardan da %4,5 gibi bir paya sahibiz. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 2023 yılını, 27,4 milyar dolarlık toplam proje değeri ile kapattı. Böylelikle, geçmişten günümüze üstlenilen toplam proje sayısı 12.000’i aşmış; üstlenilen projelerin toplam değeri ise 502 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya üzerinde proje gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı ise 2023 sonu itibarıyla 135’e yükselmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e Türk müteahhitlik firmaları ile birlikte bir ziyaret düzenlemeyi istediğini de belirten Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “Müteahhitlerimiz, Ukrayna’da havaalanları, karayolları, köprüler ve birçok farklı alanda toplamda 300’den fazla projeye imza atmış, bu projelerin toplam değeri 9,7 milyar doları bulmuştur. Ukrayna, müteahhitlerimizin en fazla proje üstlendiği 12. ülke konumundadır. Sizlerin de bildiği üzere, Türk firmaları, en zor günlerde bile Ukrayna’dan çekilmemiş, savaş şartları altında çalışma cesaretini göstermiştir. Savaş esnasında yıkılan yapıları yerine koymak için çalışarak ülke halkına da moral kaynağı olmuşlardır. Firmalarımız Ukrayna’da savaşın başladığı 2022 yılından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 70 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Bunu hem firmalarımızın cesaret ve kabiliyetinin hem de Ukrayna devletinin firmalarımıza güveninin bir işareti olarak değerlendiriyorum.”

500 binden fazla konut hasar aldı

Türkiye-Ukrayna ikili ticaret rakamlarının savaş öncesi ile aynı düzeyde olduğunu anlatan Ukrayna Yeniden İnşadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler ve Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov, “Savaş sonrasında altyapının düzeltilmesi çok önemli. Özel sektör buradaki hasarın giderilmesinde önemli rol üstlenecek. Ukrayna’da 500 binin üstünde konut savaş nedeniyle hasar görmüş durumda. Evini kaybeden vatandaşlara 110 milyon dolarlık tazminat ödendi. Devlet olarak bu programlarımıza devam edeceğiz. Altyapı anlamında 142 yapı-köprü zarar gördü. Araştırmalara göre zarar gören altyapının onarılması için 26 milyar dolara ihtiyaç var. Demiryolu altyapısında da 5 milyar dolarlık hasar var. Gerek kendi kaynaklarımızla gerek donör ülkelerin destekleriyle yeniden inşa süreci tamamlanacak.” diye konuştu.