Türk müteahhitler yurtdışında 23 milyar dolarlık iş üstlendi

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik işleri üstlenmesinde verilerin yayınlanması durduruldu. Daha önce aylık bazda bildirilen sözleşmeler kamuoyuna duyuruluyordu. 2025 Temmuz ayı itibarıyla veriler tamamen durduruldu. Ayrıca ödemeler dengesi içindeki yurt dışı müteahhitlik hizmetleri gelir kalemleri de gizlendi. Yayınlanan son veriler ışığında, 2025’te Türk müteahhitlerin 2025’te yaklaşık 23 milyar dolarlık iş üstlendiği görülüyor. Bu veriler bildirilen sözleşmelerden oluştuğu için geçmişte de aylık ve yıllık bazda revizeler olabiliyordu.

Haziran 2025’te yayımlanan verilerle yapılan kıyaslamaya göre, 2025’te Türk müteahhitler yurt dışından 21.1 milyar dolarlık iş aldı. Diğer yandan, önceki gün yapılan açıklamalarda verilen tutarlara göre alınan iş 23 milyar dolar dolayında gerçekleşti. Türkiye Müteahhitler Birliği ve Ticaret Bakanlığı, Ocak 2025’te, yayınladıkları raporlarda 2024’teki toplam müteahhitlik üstlenimlerinin tutarını 28.6 milyar dolar olarak açıklamıştı. Ancak yıl içinde yayınlanan diğer verilerde bu revize edildi.

Haziran 2025’te yayımlanan bültende, 2024 verileri yıllık tutar 30.2 milyar dolar, proje sayısı 371 adet, 1972’den bu yana 12 bin 532 olarak yer aldı. Önceki gün yapılan Yurt Dışı Müteahhitlik Ödül Töreninde, toplam proje sayısı 12 bin 816 adet olarak bildirildi. Bülten yayınlanmasına son verilmesinin ardından 2025’te 284 projenin yapıldığı tutarın da 21.1 milyar dolar dolayında gerçekleştiği anlaşılıyor.

Çeşitli raporlara yansıyan tutarlar dikkate alındığında 2025’te üstlenilen projelerin tutarının 21-23 milyar dolar arasında kaldığı gözleniyor. Öte yandan, yurt dışından elde edilen müteahhitlik-inşaat gelirleri izlenebilen Ödemeler Dengesi içindeki hizmet kalemlerinden inşaata ilişkin olan veriler de aylık ve yıllık bazda “gizli veri” haline getirildi. Bu değişiklik, hizmetler geliri toplamı içinde inşaatın yer aldığı ancak detay verilerin gösterilmediği anlamına geliyor.