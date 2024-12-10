Türk müteahhitlerden Suriye mesajı: İnşaatlara talibiz

Esad rejimine karşı mücadele veren muhalif gruplar, başkent Şam'a girip kontrolü ele geçirdi.

Beşar Esad ülkeyi terk etti. 13 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için Türk müteahhitler talip oldu.

“Bölgede inşaatlara talibiz”

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu açıklamalarda bulundu.

Karslıoğlu, Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazır olduklarını belirterek, “Musul'a nasıl inşaat için gidiyorsak Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazırız. Suriye'de zaten hükümetimiz aracılığıyla sınıra yakın yerlerde altyapı, hastane ve sınır güvenliği gibi inşaatları yapmaktaydık. Şimdi de daha içeriye Şam'a kadar uzanan bir bölgede inşaatlara talibiz. Bizler bu konudaki tecrübelerimize güveniyoruz. Önce içeride tamamen silahlı kuvvetlerin oradan ayrılıp burada yaşayanların oraya gitmesi ve güvenliğin oturması lazım” ifadelerini kullandı.

“Buruk bir heyecanımız var”

Müteahhitlerin buruk bir heyecan yaşadığını anlatan Karslıoğlu, “Buruk bir heyecanımız var. Bu heyecanı sadece menfaate dönüştürmek istemiyoruz. Kapı komşumuzdaki bütün insanları insanca yaşama hakkını elde etmeleri için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

“Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız”

Suriye'nin 5 yılda inşasının yapılabileceğini vurgulayan Karslıoğlu, “Girmediğimiz, görmediğimiz yerler var. Önce onların tespiti lazım. Döküntüleri görmemiz lazım ve geçici hükümet ile bizim hükumetimizin istişare etmesi lazım. Benim tahminlerime göre Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız” diye konuştu.