Türk müteahhitlerin Rusya'daki kaybını Suudi Arabistan telafi edecek

Türk müteahhitlerin en büyük pazarı olan Rusya'daki taahhüt işleri, savaş nedeniyle hızlı biçimde yavaşladı. Sektörün 2023 yılında 11 milyar dolarlık proje üstlendiği Rusya'da bu rakam geçen yıl 2,3 milyar dolara ve bu yılın ilk 5 ayında da 626 milyon dolara geriledi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde doğacak bu açığı, son dönemde ısınan siyasi ilişkilere paralel artan sektörel temaslar neticesinde Suudi Arabistan’ın kapatması bekleniyor. Ülkenin dünya devi şirketi Saudi Aramco’nun ilgisi, savaşın etkileri üzerine yurt dışında yeni pazar ve proje arayışını hızlandıran Türk müteahhitlerin yüzünü güldürdü. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri, Aramco yetkilileriyle 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi.

TMB Başkanı Erdal Eren, yapılan etkinlikte Saudi Aramco’nun hayata geçirmeyi planladığı projelerin Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarına tanıtılarak işbirliği imkanlarının araştırıldığını, temaslar neticesinde daha detaylı görüşmeler için yaz döneminde ülkeye yeni bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlenmesi kararı alındığını ifade etti. Yıllık 50 milyar dolarlık proje portföyüne sahip Aramco, Türk müteahhitler için büyük bir iş potansiyeli taşıyor. Suudi Arabistan, genel olarak taahhüt alanında yakın dönemde toplam 3 trilyonu bulacak dev yatırım portföyüyle bölgede öne çıkarken; Türk müteahhitleri için ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli barındırıyor.

Başkan Eren: “Sıkıntılar geride kaldı”

TMB ve Aramco işbirliğinde Ankara’da düzenlenen “Suudi Arabistan’da İş Fırsatları” konulu etkinliğe, 80 dolayında Türk müteahhit ve teknik müşavirlik firmasından temsilciler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan TMB Başkanı M. Erdal Eren, Suudi Arabistan ile işbirliğinin yansıması olarak Saudi Aramco ile çalışmaktan memnun olduklarını belirtti. Eren, Suudi Arabistan’ın Türk müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerinde yaklaşık 25 milyar dolar tutarındaki 386 proje ile altıncı ülke konumunda yer aldığını, iki ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kaldığını ve Aramco'nun yeni dönem projelerinde yer alarak Suudi Arabistan'ın kalkınma programlarına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

100 milyar dolarlık proje planlanıyor

Toplantıda konuşan Aramco Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulkarim A. Al-Ghamdi ise, Aramco'nun Suudi Arabistan'daki çalışmalarını ve mevcut iş fırsatlarını Türk müteahhitlik firmaları ile paylaşma imkânı sağladığı için TMB’ye teşekkür etti. Al-Ghamdi, Türkiye’nin başarılı bir geçmişe sahip birçok yetkin ve saygın müteahhitlik firmasına ev sahipliği yaptığını, Aramco’nun hedeflerine ulaşmak için Türk müteahhitlik firmalarının uzmanlığından faydalanmayı amaçladığını ifade etti. Al-Ghamdi, Aramco’nun petrol, doğal gaz, petro-kimya, enerji ve elektrik, altyapı ve konut projeleri gibi farklı alanları kapsayan bir proje portföyüne sahip bulunduğunu belirterek, önümüzdeki yakın dönemde başlatılması planlanan 100 milyar doların üstünde projenin planlama sürecinin devam ettiğini kaydetti.