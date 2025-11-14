Türk plakalı taşıtların gümrük işlemleri hızlandırıldı

Bakanlık açıklamasında, yerli plakalı taşıtların, gümrük kapılarında gerçekleştirilen giriş-çıkış işlemlerinin daha hızlı ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlayacak önemli bir dijitalleşme adımını devreye alındığının altı çizildi.

Açıklamada yerli plakalı taşıtların manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle özellikle turizmin yoğunlaştığı dönemlerde bekleme sürelerinde artış yaşandığına dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde, söz konusu bilgiler artık trafik sicil kayıtlarından eşzamanlı olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılabilecek duruma getirildi. Böylece tescil işlemleri sırasında harcanan süre önemli ölçüde azaltılarak, gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak.”