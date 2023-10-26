Türk sanayisi Makine Zirvesi'nde bir araya geldi

Makine Zirvesi'nin açılış konuşmalarını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, Teknoloji Endüstrileri Konfederasyonu Başkanı Rada Rodriguez gerçekleştirdi.

Mustafa Gültepe, konuşmasında, Türkiye'nin son dönemlerde 3 kat büyüdüğünü belirterek, "Bu yıl inşallah tarihimizde ilk kez 1 trilyon dolarlık milli gelire ulaşacağız. Son 20 yılda Türkiye imalat sanayisinde büyüdü. İmalat sanayisi ise makine sektörü sayesinde yükseldi. Hayatımızın her alanında, üretimin her aşamasında makinenin, sanayinin ürünleri var." diye konuştu.

Makine sektörünün kendisine özgü dinamiklerinin bulunduğuna işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu endüstrimiz doğası gereği diğer sektörlere de öncülük ediyor. Tüm sanayi kollarının ortak ihtiyaçları makine sektörü tarafından karşılanıyor. Özellikle dijital kapasitesi güçlü, enerji verimliliği yüksek ve çevreci makinelere ihtiyaç her geçen gün artıyor. Makinecilerimiz sayesinde Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde avantajlı çıkacağına inanıyorum. TİM olarak yeşil dönüşüme büyük önem verdiğimizi de bir kez daha söylemek istiyorum. Makine dahil 27 sektörümüzden 15'inin eylem planları tamamlandı.

2023 sonuna kadar diğer sektörlerimiz de eylem planlarını açıklayacak. Makine sektörümüzün yıllık cirosu 30 milyar doları aştı. Sektörde faaliyet gösteren 55 binin üzerinde firma 500 bine yakın istihdam sağlıyor. İhracat hedeflerine daha fazla üreterek, ürettiğimize daha fazla değer katarak ulaşabiliriz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, TİM'in 30. yılı, İnovasyon Haftası'nın da 10. yılı. İnovasyon Haftası için bu özel yıla yakışır bir içerik hazırladık. 23-25 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinliğimize, bütün makine sektörünü bekliyoruz."

"Sanayi-akademi etkileşimine yönelik programları güçlendirmeliyiz"

Birçok odak alanında farklı panellerin tasarlandığı etkinlikte, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, sanayicilerin ikiz dönüşüm konusundaki vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Turan, yüksek teknoloji temelli kümelenmelerin oluşturulması gerektiğini belirterek, teknoloji hazırlık seviyelerinin geliştirilmesine yönelik programların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin ikiz dönüşüme yönelik düzenlemelerine uyum sürecinin hızlandırılması gerektiğini anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aynı zamanda bizim şirketlerimizin rekabet gücünü arttıracak bir unsur. Yeşil dönüşüm aslında Avrupa Birliği'nin bir büyüme stratejisidir. Sanayinin ikiz dönüşümünü sağlayacak teknolojilerde, örneğin ileri düzeydeki çipleri dışa bağımlılığımızı azaltacak işbirliklerini destekleyecek mekanizmaları geliştirmeliyiz. KOBİ'lerimizin ikiz dönüşüm kapasitesini hızlandırma odaklı destek modellerini güçlendirmeliyiz. Gençlerimizin teknoloji yetkinliğini arttıracak müfredatı güçlendirmeli, yeni nesil teknoloji odaklı eğitim programlarını, fikir ve girişim üreten merkezleri yaygınlaştırmalıyız.

Mevcut iş gücünün ikiz dönüşümü sağlayacak yetkinliğe yükseltilmesi için sanayi-akademi etkileşimine yönelik programları güçlendirmeliyiz. Uluslararası deneyimi ve nitelikli iş gücünü ülkemize taşıyacak inisiyatifleri içerecek eylem planını hayata geçirmeliyiz. Nitelikli insan kaynaklarını da kaybetmemeliyiz. Kamu desteklerinin ve teşvik mekanizmalarının, ikiz dönüşüme, verimliliğe, yüksek girişimlere yönelik etkinliğini gözden geçirmeli ve tedbirleri bu yönde yapılandırmalıyız."

"Her alanda verimliliğe odaklanmak gerekiyor"

MAKFED Başkanı Dalgakıran da çağın en önemli unsurunun verimlilik olduğunu aktardı.

Kamu, sivil toplum kuruluşları ve girişimciler arasında ayrılmaz bir korelasyon olduğunu vurgulayan Dalgakıran, "Bu ekosistemi doğru bir şekilde kurduğunuz zaman nitelikli girişimciler çıkıyor." diye konuştu.

Dalgakıran, teşvik ve destekleri, kaynakları doğru yerlere ayırmak, bunları ölçüp herkesle paylaşmak gerektiğini söyledi.

Üniversite-sanayi işbirliği potansiyelinin de ele alındığı Zirve'de, İstanbul Teknik Üniversitesi ve MAKFED arasında Makine Sanayi Teknoloji Geliştirme Platformu Protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Türkiye'ye yazılımcı gençler yetiştirmek üzere kurulan 42 Türkiye ile Türkiye'nin Makinecileri İşbirliği Protokolü'nün imza töreni de gerçekleştirildi.

Akbank tarafından makine sektörü için oluşturulan özel pakete dair protokolün imza töreni de etkinlik kapsamında yapıldı.