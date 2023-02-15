Türk sanayisi 'SeferBİR' oldu

HANDAN SEMA CEYLAN

Türk sanayisi depremden zarar gören kentlerdeki üretim için harekete geçti. Türkiye’nin 389 organize sanayi bölgesinin (OSB) çatı organizasyonu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) “SeferBİR”lik adı altında bir program başlattı. Depremin yaşandığı 10 ilde 57 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bunlarda yer alan 4 bin 500'ün üzerindeki işletmede, 540 bine yakın çalışan istihdam ediliyor. Ancak en ağır hasar Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bulunan 5 şehirde. OSBÜK bu 5 şehirde bulunan 23 OSB’yi oluşturduğu “SeferBİR”lik kapsamında, diğer şehirlerde bulunan OSB’ler ile eşleştirdi. Eşleştirilen ilk halka OSB, bölgede depremzede OSB’ye daha yakın olma özelliği taşıyor. İkinci halka ise üretim kapasitesi daha büyük ve üretim deseni ile insan kaynağı açısından depremzede OSB’nin açığını kapatacak nitelikte.

SeferBİR OSB’ler sadece yardım malzemesi, konteyner ve temel ihtiyaçlarda kardeş olmayacak. Depremzede OSB’de, kardeş olduğu OSB’lerden üretimdeki aksamalar konusunda da destek alacak. Makine teçhizat konusunda OSB’ler birbirinin ihtiyaçlarına cevap verecek, OSB içinde yer alan firmaların mühendisleri ve teknik elemanları ihtiyaç halinde depremzede OSB’de görev alacak. SeferBİR’lik kapsamında OSBÜK’ün her bir yönetim kurulu üyesi depremzede OSB’lerin yer aldığı bir kentten sorumlu olacak.

OSB’LER DEPREM BÖLGESİNE 932 TIR ULAŞTIRDI

“SeferBİR”lik kapsamında EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, depremin ilk anından itibaren bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, “OSB’lerimizle birlikte şu ana kadar 10 ilimize; gıda, su, temel ihtiyaç malzemesi, jeneratör, ısıtıcı, tüp, hijyenik malzeme, ilaç, battaniye gibi malzemelerle dolu 932 TIR’ı ulaştırdık” şeklinde konuştu.

GÜNDE 800 BİN DEPREMZEDEYE YEMEK ÇIKARTIYORLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye ayrıca OSB’ler tarafından arama kurtarma faaliyetlerinde ve diğer teknik çalışmalarda kullanmak üzere binin üzerinde insan kaynağı gönderildiğini, çok sayıda itfaiye aracı, konteyner, sahra mutfağının şu anda deprem bölgesinde görevde olduğunu belirten Memiş Kütükcü, “Tüm bunların yanı sıra deprem bölgesi ve çevresindeki birçok OSB’miz açık ve kapalı alanlarını hem konaklama hem de lojistik alan olarak tahsis etmiş durumda. Deprem bölgesindeki OSB’lerimiz günlük 800 bin kardeşimize de sıcak yemek veriyor. Ayrıca OSB’lerimiz konteyner yaşam alanı projeleri de yürütüyor” dedi.

ÖNCELİKLİ 5 İLDEKİ OSB’LER EŞLEŞTİRİLDİ

Ayrıca deprem bölgesinin yaralarını daha koordineli ve etkin çözmek amacıyla depremden en fazla etkilenen 5 il; Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 23 OSB; OSBÜK’ün yaptığı çalışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile diğer OSB’lerle eşleştirildi.



Yapılan eşleştirme çalışmasıyla ilgili bilgi veren OSBÜK Başkanı Kütükcü, şunları söyledi: “Organize sanayi bölgelerimiz deprem bölgemizle ilgili SeferBİR olmuş durumda. İlk andan itibaren yüreğimiz ve tüm imkanlarımızı kardeşlerimiz için seferber ederek, sahada pek çok yardım çalışması yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Ancak bu süreç uzun soluklu bir süreç. Onun için bölgedeki yaralarımızın daha etkili ve kalıcı bir şekilde çözülmesine katkı verecek bir eşleştirme çalışması yaptık. Birinci halka genelde bölgeye daha yakın olan OSB’lerden seçildi. İkinci halkadaki de yetişemezse o destekliyor. Ayrıca üretim deseni ve insan kaynakları açısından tabir yerindeyse kardeşlik yapacaklar. Birbirlerini destekleyecekler. Makineler konusunda depremzede OSB’yi ayağa kaldıracaklar. Bu çalışmamıza göre, depremden en fazla etkilenen 5 ilimizdeki 23 OSB’miz, kendi şehirlerindeki ihtiyaçları öncelikli olarak eşleştirildikleri OSB’lerle irtibat halinde gidermeye çalışacaklar. Bu illerden sorumlu olarak görevlendirdiğimiz OSBÜK Yönetim Kurulu Üyelerimiz de süreci takip edecek. Böylece yardımların etkinliğini ve koordinasyonunu artırmayı hedefl iyoruz. Bunun yanı sıra, bu eşleştirmeye bağlı kalmaksızın yapılacak her türlü yardım ve destek zaten OSB'lerimiz ve katılımcılarımız tarafından yerine getirilmeye devam ediyor.”