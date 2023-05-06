Türk savunma sanayii, bu yıl 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi SAHA İstanbul'un 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulun açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunun adı olduğunu kaydederek, bu yolda öncelikle savunma sanayiinde büyük adımlar atıldığını söyledi.

Son 20 yılda elde edilen başarıları dünyanın çoğunlukla gıptayla ve bazen de kıskançlıkla takip ettiğini belirten Kacır, şu bilgileri verdi: “2002'de 250 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızı geçen yıl 4,5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık. Bu yıl bu rakam yine sizlerin alın ve akıl teriyle, başarılı projeleriyle 6 milyar doların üzerine çıkıyor olacak. Savunma ve havacılık ciromuz bugün 12 milyar dolar. Ancak bu rakam 20 yıl önce sadece 1 milyar dolardı. Sektörün proje sayısı 66 iken bugün 800'ün üzerinde pek çoğu SAHA üyesi olan girişimcilerimizin katkılarıyla hayata geçiriyoruz. Sektörde toplam sözleşme bedeli 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıktı. Sektörde sadece 56 firma varken bugün 2 bine yakın firmanın savunma sanayimize güç veriyor."