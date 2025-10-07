Türk şirket dev fabrika kurup uçaklara lastik üretecek

Harmony Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından İzmit Alikahya OSB’de yılda 25 bin 962 ton kapasiteli motorlu kara taşıtları lastiği ve uçak lastiği üretim tesisi kurulacak.

Proje bedeli 979,6 milyon lira

979 milyon 643 bin 400 lira bedelli proje kapsamında şirket, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu tamamladı. Bakanlığın incelemesinin ardından rapor, bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 30 Eylül’de 10 gün süreyle görüşe açıldı. Bakanlık, raporla ilgili iletilen görüşlerin karar alma süreçlerinde dikkate alınacağını belirtti.

Şirket tarafından hazırlanan ÇED raporunda, tesiste modern teknolojiye sahip makinelerin olacağı ve tesisin yıllık toplam 25 bin 962 ton lastik üretim kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Üretimin yüzde 70’i yurtdışına ihraç edilecek

Üretilecek lastiklerin yaklaşık yüzde 30’u yurt içi, yüzde 70’inin ise yurt dışı pazarlara sunulacağının belirtildiği raporda, üretim sürecinin kauçuk ve diğer hammaddelerin karıştırılması, şekillendirilmesi, pişirilmesi ve kalite kontrol aşamalarını kapsadığı belirtildi.

Ayrıca üretim aşamaları sırasında çevresel etkilerin azaltılması amacıyla jet filtreler, aktif karbon filtreler ve kapalı sistem üretim teknolojileri kullanılacağı, emisyon kaynaklarına davlumbaz sistemleri kurulacağı ve uygun filtrelerle hava kalitesi korunacağı da belirtildi.

175 kişiye istihdam sağlanacak

Özgür Kocaeli'nde yer alan habere göre tesiste toplam175 kişiye istihdam sağlanacak.

Raporda, söz konusu alanda daha önce kord bezi kaplama faaliyeti için ÇED görüşü alındığı ancak söz konusu faaliyet hiç gerçekleşmediği, yalnızca 4 kaplama makinesi ve 4 kaplama, besleme ve toplama hattının tesiste kurulumuna başlandığı belirtilerek, “Faaliyetin gerçekleştirileceği sahada hali hazırda bir önceki faaliyet sahibinden kalan betonarme yapı bulunmakta olup, güncel durumda herhangi bir üretim faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple projenin inşaat aşaması faaliyet konusuna esas revizyon ve makine-ekipmanların getirilmesi ve montajını kapsayacaktır” ifadelerine yer verildi.