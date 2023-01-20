Türk şirkete Japon bankalardan 71 milyon dolarlık finansman

Türk şirketi Karpowership ve Japon ortağı MOL, Japon bankalardan 71 milyon dolar finansman aldı. Karpowership'ten yapılan açıklamaya göre, bankalardan alınan 71 milyon dolarlık finansman, KARMOL'ün Senegal'de geliştirdiği yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) projesinde kullanılacak.

Söz konusu FSRU, Karpowership'in Senegal'e elektrik sağlayacağı yüzer enerji santraline sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik edecek.

Açıklamada, "Finansman, Afrika gibi gelişmekte olan bölgelerde iş geliştirme projelerini artıracak. KARMOL, bölgeye kesintisiz ve güvenilir elektrik sağlamakta kararlı." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası çapta faaliyet gösteren Karpowership'in toplam kapasitesi 6 gigavatı bulan 36 yüzer enerji santrali bulunuyor.