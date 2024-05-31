Türk şirketleri hem “çevik” hem de enflasyona dirençli

HÜSNİYE GÜNGÖR - TR MONITOR

PwC Avrupa Kıdemli Ortak ve Başkanı Petra Justenhoven, Türkiye’nin sadece yatırım çekmek için değil, genç nüfusunu ülkede tutabilmek için yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye’nin enflasyon gibi olumsuz faktörlere karşı dirençli olmasını en büyük yeteneklerinden biri olarak tanımlayan Justenhoven “Ülkenizin kanıtlanmış bir yönü de çeviklik. İşletmelere gittiğinizde yüksek enflasyon gibi bir sorunla nasıl başa çıkacaklarını öğrendiklerini görüyorsunuz. Çünkü şirketler kısa vadede yönlerini bulmaya ve uzun vadeli düşünmeye alışkınlar. Bunun da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum” dedi.

16 Mayıs’ta PwC Avrupa’ya bağlı beş ülkeden biri olan PwC Türkiye’yi Galataport’taki yeni ofisinde ziyaret eden Justenhoven, NBE Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın da katıldığı bir toplantıda EKONOMİ’nin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’ün sorularını yanıtladı. Türkiye’nin potansiyel yeni yatırımcılara anlatılacak avantajları olarak ülkedeki yenilebilir enerji kaynakları ile yeşil enerji ve ilgili teknolojilere erişimine işaret eden Justenhoven “Bu konular yeni yatırımcılar için önemli ve yıllar, belki de on yıllar önce gelenlerin hesaba katmadığı ek nedenler. Giderek de daha önemli hale geliyorlar. Diğer yandan ülke doğuya açılan kapı konumunda. Yetenek geliştirmenin, teknolojik beceri gerektiren kaynaklara sahip olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Yine, Türkiye’nin kendi hikayesi olmalı. Rekabetçi bir bakış açısıyla Türkiye’nin sadece çekmek istediği potansiyel yatırımcılara yönelik değil, aynı zamanda kendi nüfusu ve özellikle gençlerin Türkiye›de kalıp buradaki fırsatlar üzerinde çalışması için de iyi hazırlanmış bir hikayeye sahip olması önemli” diye konuştu.

‘Köklü yatırımcılardan görüş aldık’

Türkiye’nin iyi eğitimli ve nitelikli nüfusu, stratejik konumu ve diğer Avrupa bölgelerinden gelen ‘nearshoring’ talebiyle oldukça cazip olduğunu söyleyen Justenhoven “Biz yatırımcıların gelmesi ve kalıcı olması için nelerin gerekli olduğuna odaklandık ve bu amaçla Türkiye’deki Alman iştirakleriyle, uzun zaman önce yatırım yapan birçok şirket temsilcisiyle konuştuk. Hepsi de Türkiye’de güvenin ve istikrarın altını çizdi. İşte bundan dolayı Türkiye yatırım yapmak için çekici bir yer” dedi.

“Ülkede istikrarın sağlanması, reformların devam ettirilmesi ve doğru regülasyonların uygulanması kadar enflasyonun düşürülmesi de önemli” uyarısında bulunan Justenhoven, bilimsel araştırmalar ve özellikle de yeşil teknoloji konusunda Türkiye ile Avrupa arasında daha yakın işbirliğinin başlamış olmasını dikkate değer bulduğunu belirtti.

Farklı sektörlerden CEO’larla buluştu

16 Mayıs’ta PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ile birlikte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileriyle bir araya gelen Justenhoven, buluşmada genel ekonomik görünümle birlikte Küresel CEO araştırmasının global sonuçlarını Türkiye sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak paylaştıklarını söyledi. Justenhoven “Gündemimizde birçok önemli konu var ve bunlar sektörden sektöre, iş modelinden iş modeline farklılık gösteriyor” dedi.

Cenk Ulu: PwC Avrupa kaynaklara ulaşmada bize kolaylık sağlıyor

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu (solda), 16 Mayıs’ta PwC Avrupa Kıdemli Ortak ve Başkanı Petra Justenhoven ile birlikte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO’larıyla gerçekleştirdikleri buluşmanın odağının Galataport ofisinin açılışı olduğunu söyledi. Plazaların yüksek katlarında olmak yerine Galataport’ta, denize ve ticaretin ruhuna, merkezine yakın olmak istediklerini söyleyen Ulu, taşınma kararında çalışanların da önemli katkısı olduğunu belirtti. PwC Türkiye’nin 43’üncü yılında 2 bin 800 çalışana ulaştığı bilgisini veren Ulu “İstanbul›da iki olmak üzere Bursa, Eskişehir, İzmir, Ankara altı ofisimiz var. Eskişehir ofisimizin açılışı ile geçen yıl bu önemli kentimizde bu alandaki en büyük beyaz yaka yatırımını yaptık. Eskişehir ofisimizde hedefimiz 500 kişiye ulaşmak,” dedi. Ulu şöyle konuştu: “Geleneksel yapımıza ek olarak güçlü bir şekilde girdiğimiz teknoloji gibi yeni alanlarla şirketlerin yeni ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. PwC Avrupa ise kaynaklara ulaşmada bize büyük kolaylık sağlıyor. Amaçlarımızdan biri Türkiye’de büyürken Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelere buradan hizmet vererek nitelikli istihdam yaratmak. Türk ticaret erbabının ihtiyaçları eskisi gibi değil. Eskiden sadece büyük oyuncular gidiyordu yurtdışına. Şimdi herkes yatırım yapıyor. Bir amacımız da şirketlerin uluslararasılaşmasına destek vermek.”