Türk şirketlerine Afrika'da 7,7 milyar dolarlık proje fırsatı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Togo İş Konseyinden yapılan açıklamada, haziran ayında duyurulan Togo ziyaretinin 15-19 Kasım'da yapılacağı, Afrika heyetine katılmak isteyen iş insanlarının 12 Kasım'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye - Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo’nun Aneho ve Lome şehirlerine yönelik özel sektör heyet programı planladıklarını bildirdi.

"7 milyar 721 milyon dolar değerindeki projeler, Avrupalı ve Çin şirketlerinin yanı sıra Türk firmalarına Afrika’da önemli bir yatırım fırsatı sunuyor"

Program kapsamında, Türkiye ve Togo arasındaki ekonomik işbirliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla kurum-kuruluş ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri ve networking toplantıları düzenleneceğine işaret eden Gülel, "Türk mutfağının tanıtılacağı Aneho Uluslararası Tarih Festivali’ne katılacağız. Bu meşhur festivalde Türkiye bu yıl onur konuğu seçildi. Bu da bizim için gurur verici bir olay. Tüm bakanların hazır bulunacağı temaslarımıza demir-çelik, sağlık, inşaat ve altyapı, yapı malzemeleri, gıda-tarım üretim makinaları, bilgi teknolojileri, bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin katılması çok önemli. 7 milyar 721 milyon dolar değerindeki projeler, Avrupalı ve Çin şirketlerinin yası sıra Türk firmalarına Afrika’da önemli bir yatırım fırsatı sunuyor. Ayrıca bu projelerin tamamı devlet garantilidir." dedi.