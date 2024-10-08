Türk somonu ihracatı 351,3 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonunda, Ocak-Eylül 2023'te 330 milyon 169 bin 400 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 351 milyon 350 bin 868 dolara ulaştı.

İhraç edilen ürün miktarı da 51 bin 239 tondan 57 bin 675 tona yükseldi.

Türk somonu ihracatı böylece geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 6 arttı.

45 ülkeye Türk somonu ihracatı

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu başta olmak üzere 45 ülkeye Türk somonu satıldı.

Türkiye'den bu dönem Rusya Federasyonu'na 42 bin 252 ton somon ihraç edilerek, 244 milyon 228 bin 634 dolar kazanç sağlandı.

Bu ülkeye somon ihracatı, 34 bin 382 ton karşılığı 197 milyon 790 bin 26 dolar kazanılan geçen senenin ilk 9 ayına göre değerde ve miktarda yüzde 23 arttı.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı Filipinler, Mısır, Umman, Slovenya, Bahreyn, Özbekistan ve Sırbistan'a da bu dönem somon ihraç edildi.

"Çin Halk Cumhuriyeti'ni önemli pazar görüyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri sektörünün önemli ihraç ürünleri arasında yer alan Türk somonunu önemsediklerini söyledi.

Pazar çeşitliliğini artırmak için DKİB olarak çalışma yaptıklarına işaret eden Kalyoncu, bu kapsamda da Çin Halk Cumhuriyeti'ni önemli pazar gördüklerini ifade etti.

Kalyoncu, tanıtım çalışmalarını önemsediklerini vurgulayarak, "Türk somonunda önemli pazar olarak gördüğümüz Çin Halk Cumhuriyeti'nde tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz ve bu kapsamda ekimin son haftasında Çin'de düzenlenecek en büyük su ürünleri fuarında stant açarak tanıtım yapacağız." dedi.

Japonya'nın da Türk somonunda olmazsa olmaz pazarlardan olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Japonya'ya yönelik ihracatımızın daha üst rakamlara ulaşması açısından Japonya'nın ülkemize uyguladığı yüzde 3,5 oranındaki gümrük vergisinin de sıfırlanması konusunda Japonya ile ülkemiz arasında imzalanması gereken serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi konusunda girişimlerimizi sürdüreceğiz. Türk somonunda pazar çeşitliliğimizi de artırarak yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz."