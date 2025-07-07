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Türk somonu ihracatı yılın ilk yarısında 217 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 217 milyon 109 bin 466 dolara ulaştı. Bu dönemde Rusya, Belarus ve Japonya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Haber Merkezi
AA
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Türk somonu ihracatı yılın ilk yarısında 217 milyon dolar kazandırdı
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-haziran döneminde 25 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk yarısında 32 bin ton somon ihraç edilerek, karşılığında 217 milyon 109 bin 466 dolar kazanç sağlandı.

Bu dönemde Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den ocak-haziran döneminde Rusya Federasyonu'na 150 milyon 996 bin 208 dolarlık, Belarus'a 20 milyon 495 bin 829 dolarlık, Japonya'ya da 15 milyon 772 bin 838 dolarlık somon ihraç edildi.

Geçen yılın ilk yarısından farklı olarak Azerbaycan'a da bu dönem Türk somonu satıldı.

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