Türk Somonu ihracatın lokomotif ürünü olacak

Samsun’un Yakakent ilçesinde düzenlenen 1. Türk Somonu Hasat Şenliği binlerce kişinin katılımı ile coşkulu biçimde yapıldı. Türk Bayrakları ile süslenen teknelerin sahilde toplanan halkı selamladıktan sonra hasat için Karadeniz’e açılmasıyla başlayan şenlik boyunca karada da konser ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklara erken yaşta balık tüketim alışkanlığı kazandırmak amacıyla somondan hazırlanan özel menüler sunuldu. Kurulan stantlarda vatandaşlara Türk somonu ikram edildi.

Karadeniz’de başlayan hasat nedeniyle düzenlenen şenliğe katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde doğru politikalarla güçlü bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Türkyılmaz, “ 2002 yılında 61 bin ton olan üretimimiz geçen yıl 625 bin tona ulaşarak toplam üretim içerisindeki payı yüzde 9'dan yüzde 60 seviyelerine yükseldi. Aynı başarı ihracatta da kendini gösterdi. 2002 yılında 97 milyon dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2025 yılı itibarıyla 2.25 milyar doları aşarak 23 kat artış gösterdi. Diğer taraftan 2028 yılı sonuna kadar 3 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yetiştiricilerimizle birlikte de yakalayacağız” dedi.

Türkiye’nin çipura, levrek ve alabalık yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği ülkeleri arasında lider durumda olduğunu küresel ölçekte ise üst sıralara yükselmeye hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Türkyılmaz, bu başarı hikayesinin en önemli başlıklarından birinin Türk Somonu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“2017 yılında başlattığımız politika ile kilogram üstü alabalığı Türk Somonu adıyla markalaştırdık. Böylece yalnızca bir üretim değil, bir marka ve bir vizyon oluşturduk. Bu adımla birlikte yaklaşık 5 bin ton seviyesinde olan üretimimiz bugün 75 bin tona ulaşmış vaziyette. 2020 yılında 57 milyon dolar olan Türk Somonu ihracatı ise sadece kendi başına 2025 yılı itibarıyla 500 milyon dolara yükseldi. Türk Somonu artık 32 ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarlarda kalitesiyle öne çıkan bir ürün olmuş ve su ürünleri ihracatımızın lokomotif ürünlerinden biri haline gelmiştir. Türk Somonu artık küresel bir markadır”

Karadeniz’de güçlü bir üretim altyapısı var

Somon üretiminin aynı zamanda bölge insanına ciddi istihdam sağladığını bu yönüyle de hem bölgesel kalkınmanın hem de ulusal ekonominin güçlü bir dayanağı olduğunu ifade eden Türkyılmaz, elde edilen başarının temelini planlama, destekleme politikaları, üreticinin emeği ve alın terinin oluşturduğunu söyledi. Türkyılmaz, “ Karadeniz'de oluşturduğumuz yaklaşık 200 bin tonluk kapasite ve yüze yakın tesis sayısı ile üçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi 250 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz “ dedi

Türk Somonu bugün dünya pazarında güçlü bir konuma ulaştığını anlatan Genel Müdür Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı;

“Önümüzdeki dönem hedefimiz daha da büyük. Daha fazla üretim, daha güçlü ihracat, daha yüksek katma değer sloganıyla yola çıktık. Bu yolda hedefe ulaşmak için de elimizden geleni en güçlü şekilde yerine getireceğiz. Türk Somonunu daha fazla ülkede, daha güçlü bir marka haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bunu yaparken de çevresel sürdürülebilirlikten taviz vermeden, iklim değişikliğine duyarlı, kaynakları verimli kullanan, doğayla uyumlu bir üretim model ile yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, sürdürülebilir olmayan üretimin geleceği, planlı üretimin ise sınırı yoktur.”

Türkiye ve Japonya arasında güçlü bağ oluşturdu

Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise hasadın bereketli geçmesini diledi. Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tahara Koji ise balığın ülkesinde günlük yemeklerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek “ Türkiye'de yetiştirilen somonlar Japonya'ya ihraç edildiğinden dolayı ülkelerimizin gıda ve yemek üzerinden güçlü bir bağ kurduğunu söyleyebiliriz. Bu festivalin ekonomik ve kültürel etkileşimi daha da yoğunlaştıracak önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan’da Yakakent’in turizmde bir çekim merkezi olurken diğer yandan da denizin sunduğu imkânları yüksek katma değerli birer ihracat kalemine döndürmeyi başardığını belirterek “ Bugün hasadı yapılan Türk Somonu tesadüfi bir başarı neticesi değil doğru planlamanın, devlet millet işbirliğinin bir neticesidir. Karadeniz'in serin suları artık sadece balıkçı teknelerimize değil, dünya sofralarına giden devasa bir ekonomiye ev sahipliği yapmaktadır. Yakakent’te bu alandaki üretim kapasitesiyle Türkiye'nin protein deposu ve ihracat üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.