Türk somonu ve çayının tanıtım projelerine Turquality desteği

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Türk somonu ve çayının tanıtımına yönelik hazırladıkları iki projenin, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiğini bildirdi. DKİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk çayı ve somonunun ihracatının daha da artırılması ve yurt dışındaki potansiyel pazarlarda tanıtımının yapılması amacıyla DKİB'in hazırladığı 2 proje, Ticaret Bakanlığınca "Turquality Desteği" kapsamına alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgenin iki değerli ürünü olan Türk çayı ve Türk somonunun ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması amacıyla potansiyel olarak görülen yurt dışı pazarlarda yazılı, görsel basın, sosyal medya, influencer, tadım etkinlikleri, fuar katılımı gibi tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Kalyoncu, Ticaret Bakanlığının onayları dahilinde düzenlenecek bu tanıtım etkinliklerinin 4 yıl boyunca devam edeceğine dikkati çekerek, Türk somonunda özellikle pazar çeşitliliğin sağlanması açısından sektörün tanıtıma büyük ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda da ilk etapta uzak ülkeler Çin, Japonya, ABD ve Kanada gibi pazarlardaki etkinliklere ağırlık vereceklerini kaydetti.

Yeni projeler hayata geçirilecek

Türk çayı tanıtım projesi hakkında bilgi veren Kalyoncu, doğallığı, kalite ve damak tadı açısından dünyanın en kaliteli çayları arasında yer alan Türk çayının, yurt dışı pazarlarda yeterince bilinmemesi nedeniyle ihracatının istenilen düzeyde artmadığını ve bunun için de Türk çayında farkındalık oluşturarak, Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu ve Orta Doğu ülkelerine yönelik yapılacak tanıtım etkinlikleriyle marka bilinilirliği oluşturularak ihracat artışına önemli katkı sağlayacaklarını belirtti. Kalyoncu, bu yıl başlanacak projelerin sonrasında da sektörlerle istişare edilerek güncel gelişmelere uygun yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.