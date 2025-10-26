  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak
Takip Et

Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 91 personel alımı yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak
Takip Et

Türk Standardları Enstitüsü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak.

Başvurular 1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girme hakkı kazananlar 20 Kasım'da TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Geri sayım başladı: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 farklı senaryo...Geri sayım başladı: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 farklı senaryo...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, doğuda kar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriKuzeyde sıcaklıklar azalacak, doğuda kar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriGündem
Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik olduCelal Şengör ev sahibiyle mahkemelik olduGündem

 

Ekonomi
Oyuncular asgari ücretle farkı açtı: Dizi enflasyonu!
Oyuncular asgari ücretle farkı açtı: Dizi enflasyonu!
Enflasyonun ateşi grip aşısını da vurdu!
Enflasyonun ateşi grip aşısını da vurdu!
Bakan Bolat: Romanya ile ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Bakan Bolat: Romanya ile ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Alman devi Porsche, 1 milyar euro zarar açıkladı
Alman devi Porsche, 1 milyar euro zarar açıkladı
ABD düzenlemesi sonrası sabit kripto ödemelerinde yüzde 70'lik artış
ABD düzenlemesi sonrası sabit kripto ödemelerinde yüzde 70'lik artış
Bakan Bolat, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Başkan Vekili Frunzulica ile görüştü
Bakan Bolat, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Başkan Vekili Frunzulica ile görüştü