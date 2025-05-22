Türk teknoloji ekosistemi küresel arenaya açılıyor

İMAM GÜNEŞ

Dünyanın en büyük teknoloji ağlarından biri olan Global Tech Advocates (GTA), Türk teknoloji şirketlerini uluslararası yatırımcılarla buluşturmak ve küresel bağlantılar kurmalarını sağlamak amacıyla Türkiye ayağını kurdu. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ev sahipliğinde hayata geçirilen Tech Türkiye Advocates (TTA), yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren Türk firmalarının dünya pazarlarında daha etkin rol oynamasını hedefliyor. TTA’nın resmi lansmanı HİB Yazılım ve Bilişim Komitesi ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Törende yapılan konuşmalarda, TTA’nın küresel teknoloji ağına Türkiye’den güçlü bir katılım sağlamasının önemine dikkat çekildi.

Amaç, Türk teknoloji şirketlerinin küresel görünürlüğünü artırmak

TTA’nın kuruluşuyla birlikte Türk teknoloji profesyonellerinden oluşan geniş bir topluluk yaratılması, Türkiye’deki girişimlerin uluslararası yatırımcılara erişiminin kolaylaştırılması ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca GTA’nın bulunduğu 30’dan fazla ülkede hükümetlerle ortak girişimlerde bulunularak, vize, vergi, finansman ve teşvik gibi konularda sektörün önündeki engellerin kaldırılması planlanıyor.

Toplantının açılışında konuşan Global Tech Advocates Kurucusu ve Birleşik Krallık Başbakan Danışmanı Russ Shaw CBE, Türkiye’nin özellikle drone ve yazılım teknolojilerindeki üretim gücüne dikkat çekerek, “Türkiye bu coğrafyada yıldız bir ülke. Teknoloji ekosistemi, yetenek havuzu ve üniversiteleriyle büyük bir potansiyele sahip. TTA’nın kurulması bu potansiyelin küresel platformlara taşınmasında önemli bir adım” dedi.

İngiltere’de edindikleri bilgi birikimi ve bağlantıları Türkiye’ye taşımayı hedeflediklerini dile getiren TTA Kurucusu ve Academia Park London CEO’su Ata Argüder, “9 yıldır İngiltere’de yaşıyoruz. Amacımız, yurt dışında yerleşik Türk profesyonellerle güçlü bir network oluşturarak Türkiye’ye yatırım ve know-how kazandırmak. Üyelerimiz arasında her alandan teknoloji profesyonelleri var. TTA ile vize engellerini aşmayı, firmalarımızın global ölçekte büyümelerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Küçük çevrelerden küresel sahnelere 1700 üyeden oluşan geniş bir ağa sahip olduklarını belirten HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım-Bilişim Komite Başkanı İlhan Bağören de, “Türkiye’deki başarılı teknoloji firmalarının uluslararası müşteriler ve yatırımcılarla buluşmasını istiyoruz. GTA’nın sunduğu global ağ bu anlamda büyük bir fırsat. TTA ile birlikte firmalarımız mevcut tanıtım kalıplarının dışına çıkarak global çapta bağlantılar kurabilecek” diye konuştu.

TTA lansmanı kapsamında düzenlenen panellerde ise Türk teknoloji ekosisteminin yerel ve küresel ölçekte nasıl daha etkin hale getirileceği, yatırım stratejileri ve küreselleşme modelleri tartışıldı. Lansmanın, Türkiye’nin teknoloji alanındaki uluslararası iş birliklerini artırması açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

■ Türk şirketlerine Londra Tech Week daveti

9-13 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan London Tech Week’e Türk firmalarını davet eden Global Tech Advocates kurucusu ve Birleşik Krallık Başbakan Danışmanı Russ Shaw, “London Tech Week’in milli katılımı Hizmet İhracatçıları Birliği koordine ediyor. Network ağını geliştirmek isteyen tüm firmaları HİB öncülüğünde Londra’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Geçen yıl Türkiye metrekare ve katılımcı sayısıyla en güçlü katılımı gerçekleştirdi. Bu yıl daha da yüksek bir ilgi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.