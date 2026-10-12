Türk tekstil devi 73 yıllık fabrikasını kapatıyor

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Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri'deki üretim faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararı aldı.

11 Eylül 2026 tarihinde üretimi durduran şirketin tesisleri, açıklanan takvim doğrultusunda bugün itibarıyla kapanıyor.

Şirket yönetimi, çalışanların iş sözleşmelerinin aynı tarihte sona ereceğini, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacakların ise en geç 7 Kasım 2026'ya kadar ödeneceğini bildirdi.

73 yıllık üretim hayatı sona erdi

1953 yılında Kayseri'de kurulan Orta Anadolu Mensucat, Türkiye'nin köklü tekstil üreticileri arasında yer alıyordu.

Şirket, özellikle 1986 yılından itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek küresel tekstil sektöründe faaliyet gösterdi. Yaklaşık 73 yıldır üretim yapan fabrikanın kapanış süreci, şirketin 11 Eylül 2026 tarihli açıklamasıyla duyuruldu.

Açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve tesislerin 12 Ekim 2026 tarihinde tamamen kapatılacağı belirtildi. Alınan kararın geçici bir üretim durdurma veya kapasite azaltımı olmadığı, Kayseri'deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsadığı bildirildi.

Fabrika neden kapanıyor?

Orta Anadolu'nun üretim faaliyetlerini sona erdirme kararında, küresel tekstil sektöründe yaşanan talep daralması ve Türkiye'deki üretim maliyetlerinin yükselmesi etkili oldu.

Şirketin kapanış sürecinde birden fazla ekonomik faktörün rol oynadığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından fabrikanın üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak durdurulması kararlaştırıldı.