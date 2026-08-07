Türk tekstilciler Trump'a tepkili: Dost kazığı yedik!

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ABD Bakanı Donald Trump tarafından imzalanarak 25 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren yeni gümrük vergisi tarifeleri, Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim-konfeksiyon sektöründe şok etkisi yarattı.

Türkiye'ye tekstil ve hazır giyim ürünlerinde yüzde 12,5 ek gümrük vergisi içeren yeni uygulama ile Türk şirketlerinin ABD pazarındaki rekabet gücü ortadan kalkmış oldu.

ABD'nin yeni vergi uygulaması Türkiye iş dünyasında hem hayal kırıklığına hem de büyük tepkiye neden olmuş durumda.

İstanbul Sanayi Odası: Açık bir haksızlık

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'ın haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi odası konumundaki İstanbul Sanayi Odasının (İSO) başkanı Erdal Bahçıvan, karar sonrası yaptığı açıklamada "ABD'nin vergi kararı Türk tekstil ve hazır giyimine açık bir haksızlıktır" dedi.

Türkiye'ye uygulanan ilave yüzde 12,5 gümrük vergisinin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerini rakip ülkelere karşı dezavantajlı konuma getirdiğini belirten İSO Başkanı, düzenlemenin adil ve karşılıklılık esasına dayalı ticaret anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

Türkiye'nin ABD ile ticaretinde yapısal ve yüksek dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında yer almadığını belirten Bahçıvan, buna rağmen Türkiye'nin ticaret fazlası veren bazı ülkelerle benzer şekilde değerlendirilmesinin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini kaydetti.

ABD'ye 1,4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2025 yılında tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı toplam 26,2 miyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun 16,8 milyar dolarını hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı oluştururken 9,4 milyar dolarını da tekstil ve hammaddeleri ihracatı oluşturdu.

Aynı dönemde ABD'ye tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 1,4 miyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı içerisinde ABD'nin payı yüzde 5,3 düzeyinde seyretti.

Bu oran küçük gibi gözükse de yılda ortalama 100 milyar dolardan fazla tekstil ve hazır giyim ithalatı yapan ABD pazarında boy göstermek, Türk firmalar için büyük önem taşıyor.

Laleli esnafı: Trump'tan dost kazığı yedik

Türkiye'de tekstil ve hazır giyim deyince ilk akla gelen bölgelerden biri olan İstanbul'daki Laleli semtindeki tüccar ve üreticiler de ABD'nin yeni gümrük vergisi kararına tepkili.

Laleli Esnafı ve Sanayicileri Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Türkiye için her açıklamasında 'dostum' diyen Trump'tan dost kazığı yedik" diyor.

ABD'nin ekstra yüzde 12,5'lik gümrük vergisi uygulamasının ihracatçı şirketleri sert biçimde etkileyeceğine vurgu yapan LASİAD Başkanı, "İhracatta zaten problemli bir dönem yaşıyorduk. Üstüne de bu binince artık nefes alamayacak pozisyonla karşı karşıyayız" diyor.

Türkiye-ABD ilişkilerinin çok iyi olduğu bir dönemde böyle bir karar alınmasına anlam veremediklerini kaydeden Eyyüpkoca, şu görüşleri dile getiriyor:

"Verilen kararın ekonomik gerekçelerle değil, siyasi gerekçelerle alındığını düşünüyorum. İlişkilerin bu kadar iyi olduğu bir dönemde böyle bir kararın çıkmış olması çok kabul edilir bir şey değil. Bu kararın geri çekilmesi için son noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesini bekliyoruz."

Türkiye dünyanın beşinci büyük ihracatçısı

Türkiye, uzun yıllardır küresel pazarlarda tekstil ve hazır giyim sektöründe kaliteli ve ucuz ürünleri ile öne çıkan bir ülke olarak tanınıyor. 2025 sonu itibariyle Türkiye, dünyanın en fazla tekstil ihracatı yapan beşinci ülkesi konumunda.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTKİB) tarafından hazırlanan Dünya Tekstil ve Hammaddeleri Dış Ticaret Raporu 2025'e göre dünya tekstil ve hammaddeleri ihracatı geçen yıl yüzde 1,3 gerileyerek 349,3 milyar dolar oldu.

En fazla ihracat yapan ilk beş ülke sırasıyla Çin, AB ülkeleri, Hindistan, ABD ve Türkiye. Küresel pazardan yüzde 3,3 pay alan Türkiye'nin bu alandaki ihracatında teknik tekstil ürünleri, dokuma ve kumaş ürünleri, ev tekstili ve örme kumaş öne çıkıyor.

"Rekabet gücümüzü kaybettik"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, ABD Başkanı Trump'ın ABD'ye karşı dış ticaret fazlası veren ülkeleri cezalandırmak için gündeme aldığı gümrük vergilerinin Türkiye gibi ABD'ye karşı dış ticaret fazlası vermeyen bir ülke için uygulanmasının kabul edilemeyeceğini söylüyor.

Şeref Fayat, Türkiye'nin hak etmediği bir vergiye tabi tutulduğunu vurguluyor:

"Avrupa Birliği'ne ekstra bir yüzde 10 vergi geldiği için bize uygulanan vergi de yüzde 10 artırılmıştı. Son uygulanan yüzde 12,5 ile birlikte AB ülkelerine uygulanan vergi yüzde 16,5 olurken bizim ödememiz gereken vergi yüzde 29'a geldi. Rakiplerimiz dediğimiz Bangladeş, Vietnam, Endonezya gibi ülkeler karşısında rekabet gücümüzü kaybettik."

"Dışişleri ABD ile temas kurdu"

Fayat, Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ABD ile bu sorunun çözülmesi için temasta olduğunu da ifade ediyor:

"Umarım bu temaslar yakın bir zamanda olumlu sonuç verir. Son rakamlara göre Türkiye, Almanya'dan sonra en fazla ihracatı ABD'ye yapıyor. ABD Başkanı'nın 'dost ve müttefik ülke' diye tarif ettiği Türkiye'ye böyle haksız bir vergi uygulamaması gerekir. Bize de AB'ye uygulanan vergi oranı kadar vergi uygulanmalı."

Binlerce tekstil şirketi kapandı

Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye iş dünyasında "istihdam deposu" olarak görülen tekstil ve konfeksiyon sektörü, yüksek enflasyonların yarattığı maliyet artışları nedeni ile hızla kan kaybetti.

Binlerce tekstil şirketi kepenek kapatırken yüz binlerce çalışan işsiz kaldı. Bu süreçte 200'den fazla şirket de daha uygun maliyet koşullarına sahip olduğu gerekçesiyle üretimini Mısır'a taşıdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Aralık 2024 ile Mayıs 2026 arasındaki son 1,5 yılda tekstil sektöründe 1011 şirket kapandı ve şirket sayısı 18 bin 450'ye geriledi. Sektördeki işten çıkarmalar ise 41 bin 86 kişiye ulaştı.

Hazır giyimde ise tablo daha da ağırlaştı. Son 1,5 yılda kapanan şirket sayısı 4 bin 766 olurken, çalışan sayısı ise 80 bin 686 kişi azaldı.

Bir başka deyişle, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son 1,5 yıldaki toplam kapanan şirket sayısı 5 bin 777 olurken, istihdam kaybı ise 121 bin 772'ye ulaştı. Son 3 yıllık süreçteki istihdam kaybı ise 300 bini aştı.