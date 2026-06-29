Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Hedefimiz KKTC'nin Dijital Ada vizyonunu gerçekleştirmek

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin katılımıyla başlayan ve yarın da sürecek olan toplantıda, yılın ilk yarısı değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin stratejik öncelikler ve şirketin yol haritası ele alınıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında müstesna ilişkiler mevcuttur. Ada üzerindeki Türklerin esenliği ve sahip oldukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin refahı ve her alanda kalkınması Türkiye için öncelikli bir hedeftir. Bu hedefin bir yansıması olarak Türk Telekom’da üzerine düşenleri bugüne kadar yerine getirmiştir. Bundan sonra da yerine getirecektir. Teknolojik gelişmelerin son sürat ilerlediği günümüz dünyasında, Türk Telekom’un denizaltı fiber kabloları 90’lı yılların ortalarından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dijital olarak dünyaya bağlamaktadır. Türk Telekom bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde günümüz teknolojisinin gerisinde kalmış telekomünikasyon altyapısının yenilenmesi görevini üstlenmiştir. Ülkelerimiz arasında imzalanan protokolün yürürlüğe girmesinin önündeki engellerin biran evvel ortadan kalkmasını bekliyoruz. Bu ortam sağlandığında Türk Telekom’un üstlendiği bu görevi de başarıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Türk Telekom’un stratejik yol haritasının ele alındığı böylesine önemli bir toplantı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini seçmesi de önemlidir. Bir üniversite adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bilişim adası olması yönünde atılacak adımlara Türk Telekom’un sağlayacağı katkı stratejik önem taşımaktadır” dedi.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, KKTC’nin Dijital Ada vizyonuna katkı sunmaktan, Türkiye’yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirecek yatırımlara ve yerli teknoloji hamlesine kadar uzanan stratejik hedeflerini paylaştı.

"Türk Telekom olarak son derece istekli ve kararlıyız"

Şahin “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin bağımsız dijital geleceği için çalışıyor, ülkemize kazandırdığımız yeni teknolojilerle ve uçtan uca hizmetlerimizle ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına hizmet ediyoruz. Türk Telekom olarak, vizyonumuzu bununla da sınırlı tutmuyoruz. Dijital çağın olanaklarını ülkemiz başta olmak üzere, bölge coğrafyaların tamamına yaymak ve Türkiye’yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirmeyi kendimize görev ediniyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital dönüşümü ve teknolojik gelişimine hizmet etme konusunda Türk Telekom olarak son derece istekli ve kararlıyız. KKTC'nin fiber dönüşümünden, yerli cihaz üretimine kadar her alanda, ülkemizin dijital bağımsızlığı için çalışıyoruz. Fiber altyapıdan 5G'ye, veri merkezlerinden bulut teknolojilerine ve yapay zekâ destekli dijital çözümlere kadar sahip olduğumuz tüm teknolojik birikimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hizmetine sunacağız. Hedefimiz yalnızca güçlü bir haberleşme altyapısı kurmak değil; sağlıktan eğitime, kamudan finansa kadar her alanda dijitalleşmeyi hızlandırarak Kuzey Kıbrıs'ın Dijital Ada vizyonunu gerçeğe dönüştürmektir.” ifadelerini kullandı.

"Türk Telekom olarak tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz"

Şahin, “Bildiğiniz üzere, geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletleri arasında imzalanan anlaşma ile Kuzey Kıbrıs’ın dijital dönüşümünü sağlama ve adadaki 150 bin haneyi yüksek hızlı fiber internet ile buluşturma sorumluluğu, Türk Telekom’a verildi. Kuzey Kıbrıs’ın fiber dönüşümü için 100 milyon doları aşan bir yatırım planladık. İlk andan itibaren proje hazırlık çalışmalarımızı KKTC Bakanlık ve yetkili otoriteler ile uyum içinde yaptık. Yol haritamızı, zaman planımızı adada hizmet veren işletmeciler ve bu alandaki tüm paydaşlarla tam bir uyum içinde çalışacak şekilde belirledik. Resmi prosedür için gerekli şirket kurulumları da dahil tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Şahin, “Türk Telekom olarak tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin bağımsız dijital geleceği için çalışıyor, ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Şahin, globalde yurt dışına açılma ve bölgesel güç olma yolundaki hedeflerini aktarırken, “Yeni nesil çözümlerimiz ve uluslararası iş birliklerimizin kapsamını ve sayısını artıracağız. Aktif gelir kaynaklarımızı çeşitlendirerek dünyaya teknoloji ihraç eden konumumuzu güçlendireceğiz. Uluslararası operasyonlarımıza hız verip bölgenin teknoloji taşıyıcısı rolümüzü artıracağız” dedi.

“Yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz”

Şahin, yerli ve milli teknolojinin önemini değinerek, yerli ve milli akıllı telefonu sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını hatırlatarak, “Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla geliştireceğimiz yerli teknolojiler ülkemizin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacak. Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil. Yerli ve milli odağımızı lafta bırakmıyor, hayata geçiriyoruz. Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız” dedi.