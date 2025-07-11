Türk Telekom ‘Dijital Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatıracak

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan yeni protokolle KKTC’nin fiber optik altyapısı Türk Telekom tarafından geliştirilecek. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım kapsamında, ev ve iş yerlerine yüksek hızlı fiber internet erişimi sağlanacak. Projenin 18 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

KKTC’nin dijital dönüşümünde dönüm noktası olarak görülen protokolün imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal katıldı. Törende konuşan Yılmaz, “Önceliğimiz yeşil, dijital ve sosyal dönüşüm. KKTC ile aramızdaki güçlü danışmanın bir göstergesi olarak buradayız. ‘Dijital Kıbrıs, Siber Vatan’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dijital yatırımların ülkedeki istihdamı artıracağına ve beyin göçünü tersine çevirmeye katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “İki devletli çözüm yaklaşımıyla ilerliyoruz. Bu yatırımlar gençlerimizin geleceği için büyük önem taşıyor” dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise ülkeyi dijitalleşmede bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Kıbrıs’ı yazılımın ve dijital teknolojilerin adası yapacağız” diye konuştu.

Protokol kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Türk Telekom, KKTC’yi dünya ile denizaltı fiber hatlarıyla bağlamaya devam ederken, ülkenin içindeki fiber dönüşümü de üstlenecek.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’de dijitalleşmenin temelini güçlü fiber altyapımızla nasıl güçlendirdiysek, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital geleceğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmeyi destekleyecek bu proje, bir fiberleşme seferberliğidir” dedi.

Önal ayrıca, 100 milyon dolarlık yatırımın 18 ay içinde tamamlanacağını ve bu sürede hane ve işletmelere kadar uzanan geniş bir fiber internet altyapısının kurulacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve hayata geçireceğimiz bu proje, altyapı yatırımının yanında KKTC’nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir. Türk Telekom olarak teknolojimizi, bilgi birikimimizi ve güçlü altyapı tecrübemizi KKTC’nin dijital dönüşümüne sunmaktan mutluyuz” dedi.