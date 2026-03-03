Türk Telekom, milli teknoloji hamlesini gökyüzüne taşıdı

HANDAN SEMA CEYLAN

Türk Telekom, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde 5G destekli hava sahası yönetim platformundan 1,6 Tbps’lik fiber testine, güneş enerjisi yatırımından 5G uyumlu cihaz iş birliklerine kadar uzanan yeni teknoloji adımlarını duyurdu. Açıklamalar, şirketin mobil haberleşmenin ötesine geçerek, hava mobilitesi, sürdürülebilir enerji ve yüksek kapasiteli veri altyapısında konumunu güçlendirme stratejisini ortaya koydu.

Grup şirketi Argela tarafından geliştirilen Argela UTM (İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetim Sistemi), mobil şebeke kabiliyetlerini düşük irtifa hava sahası yönetimiyle entegre ediyor. Sistem; insansız hava araçlarının gerçek zamanlı izlenmesi, yönlendirilmesi ve dijital regülasyon altyapısının oluşturulmasını hedefliyor. İstanbul’daki merkezden Kapadokya’daki bir insansız hava aracının 5G üzerinden kumanda edilmesi, platformun saha denemelerinden biri olarak paylaşıldı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, bu adımı milli teknoloji hamlesinin gökyüzüne taşınması olarak çerçeveliyor. Mobil şebeke yeteneklerinin hava trafiği yönetimine entegre edilmesinin, Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji üretimi ve ihracatı açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

EHang ile düşük irtifa ekonomisi adımı

Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen Çinli araç üreticisi EHang ile imzalanan iş birliği, gelişmiş hava mobilitesi alanında atılan bir diğer adım oldu. EHang COO’su Victoria Jing Xiang, ortaklığı Türkiye’de düşük irtifa ekonomisinin inşasında belirleyici bir aşama olarak değerlendiriyor. Şirketin sertifikalı insansız eVTOL platformlarının Türk Telekom’un dijital altyapısı ve UTM kabiliyetleriyle birleşmesiyle güvenli ve ölçeklenebilir bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Çinli ZTE ile üç işbirliği

■ Sivas’ta 128 MWp’lik GES devrede

Türk Telekom, ZTE iş birliğiyle Sivas’ta kurulan 128 MWp kapasiteli güneş enerjisi santralinin enerji üretimine başladığını açıkladı. Yıllık 200 milyon kWh üretim hedeflenen santral, şirketin sürdürülebilir stratejisinin önemli ayaklarından biri olarak konumlanıyor. Şahin, yenilenebilir enerji yatırımlarının operasyonel maliyetlerin dengelenmesine ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.

■ 5G öncesi cihaz iş birliği

5G süreci öncesinde cihaz ekosistemi de gündeme geldi. ZTE’nin markası nubia ile yapılan iş birliği kapsamında 5G uyumlu akıllı telefonların kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor. 1 Nisan’da başlaması öngörülen 5G dönemi öncesinde, cihaz dönüşümünün desteklenmesi ve daha kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunulması hedefleniyor.

■ Fiberde 1,6 Tbps’lik canlı trafik testi

Öte yandan Türk Telekom ve ZTE, İstanbul’da kıtalararası canlı trafik üzerinde 1,6 Tbps kapasiteli C+L tam bant entegre optik sistem testini gerçekleştirdi. Mevcut fiber altyapıya fiziksel müdahale olmadan merkezi yönetim sistemi üzerinden kapasite artışı sağlandı. Anlaşmanın ardından konuşan ZTE Avrupa Başkanı Ling Zhi, bu iş birliğinin ileri optik iletim sistemlerinden enerji verimli çözümlere ve 5G cihaz ekosistemine kadar genişlediğini belirtti.