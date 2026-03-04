Türk Telekom’un fiber ağı 539 bin km'ye ulaştı

HANDAN SEMA CEYLAN / BARCELONA

5G’nin temel bileşenlerinden biri olan fiber bağlantılı baz istasyonu oranı ise yüzde 60 seviyesine çıkarıldı. Böylece 1 Nisan’da başlaması planlanan 5G dönemine Türkiye’nin hazır olduğu vurgulandı.

Türkiye’de 5G’ye geçiş süreci yaklaşırken, Türk Telekom altyapı yatırımları, frekans ihalesindeki konumu ve yerli teknoloji iş birlikleriyle yeni döneme ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin değerlendirmeleri, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) açıklandı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 5G frekans ihalesinde mobil stratejiyle uyumlu sonuçlar elde ettiklerini ve abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör konumuna geldiklerini belirtti. Şahin, 5G’yi 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla Türk Telekom 30,8 milyon mobil aboneye ulaştı. Şirket, mobil müşteri sayısında pazarda ikinci sırada yer alırken, mobil numara taşıma pazarında lider konumda olduğunu açıkladı. Bu tablo, 5G’ye geçiş sürecinde müşteri tabanının genişliği açısından şirketin elini güçlendiren unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Yerli teknoloji ekosistemi vurgusu

Türk Telekom, 5G sürecini yalnızca şebeke dönüşümü olarak değil, yerli teknoloji üretiminin artırılması açısından da bir fırsat olarak konumlandırıyor. Şirket iştirakleri Argela ve Netsia üzerinden 70’in üzerinde uluslararası patente sahipler. MWC kapsamında Argela’nın yanı sıra i2i Systems, P.I. Works, Plan-S ve Qubitrium ile geliştirilen çözümler de uluslararası paydaşlara tanıtılırken, Türk Telekom, bu iş birliklerinin 5G ve ötesi teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle örtüştüğünü belirtiyor.

Türk Telekom ve Nokia’dan işbirliği

Türk Telekom, müşterilerinin oyun deneyimlerini üst seviyede tutmak için yeni nesil teknolojileri şebekesine kazandırmak amacıyla Nokia ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı. İş birliği kapsamında L4S teknolojisi (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput – Düşük Gecikme, Düşük Paket Kaybı, Ölçeklenebilir Veri Aktarımı) tanıtılarak uygulamalı olarak ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. Yeni nesil L4S teknolojisi, Türk Telekom’un 5G gücü sayesinde düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleriyle VR oyunlarda kritik öneme sahip olan anlık tepki süresini hızlandırıyor.