Türk Ticaret Bankası Samsun Şubesi açıldı

ANKARA-EKONOMİ

Türkiye’nin önemli üretim ve ihracat üslerinden biri olan Samsun’da şube açan Türk Ticaret Bankası, bu yıl ihracatçı firmalara toplam 110 milyar TL finansman desteği vermeyi hedefliyor.

Türk Ticaret Bankası’nın Samsun şubesinin açılış törenine; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil’in yanı sıra bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ihracatçı katıldı.

Muş: Samsun Türk Ticaret Bankası ile ihracatta yeni bir döneme adım atacak





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, açılışta yaptığı konuşmada merkezi konumu, tarım ve sanayiye uygun yapısı, gelişmiş ulaşım ve lojistik altyapısı ile limanının Samsun'u yatırım için son derece cazip kıldığını belirterek, mevcut 11 organize sanayi bölgesine ek olarak kurulacak 3 yeni OSB ile birlikte Samsun’un hem ulusal hem de bölgesel yatırım merkezlerinden biri olarak öne çıkacağını belirtti. Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle Samsun'un, üretim, yatırım ve ihracatta daha da güçlenerek, bölgesel kalkınmanın lokomotif şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Muş, “ Tam da bu noktada, Türk Ticaret Bankası'nın Samsun'da faaliyete geçmesi büyük önem taşımaktadır. Bankamızın sağlayacağı finansman imkanları, yatırım yapmak isteyen girişimcilere güç verecek, üreticilerimizin önünü açacak ve ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracaktır. Bu adım, Samsun'umuzun ekonomik yükselişine katkı sunacak önemli bir kaldıraç olacaktır. Samsun'umuz, Türk Ticaret Bankası ile ihracatta yeni bir döneme adım atacaktır. Kamu ve özel sektörün el ele verdiği bu güçlü yapıda, bizler de yatırım yapmak isteyen herkesin yanında olmaya, iş dünyamızı desteklemeye devam edeceğiz. Yerli ve uluslararası tüm yatırımcıları, Samsun'da yatırım yapmaya, ortaklıklar kurmaya ve bu büyüme hikayesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Türk Ticaret Bankası, Samsun’un ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunacak”

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar; Türk Ticaret Bankası’nın, ihracatçıların dünya pazarlarına daha güçlü ve güvenli bir şekilde açılmalarını sağlamak için oluşturdukları finansman alt yapısının önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Ağar, “Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Türk Ticaret Bankası’nın kentimizin ihracat potansiyelinin geliştirilmesine, firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına ve dış ticaret hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Şubelerimizi, üretimin ve ihracatın en yoğun olduğu merkezlerde konumlandırıyoruz”

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil ise, ihracatçının ana bankası olma hedefiyle 2024’ün son çeyreğinde aktif bankacılık faaliyetlerine başladıklarını hatırlattı. Tüm iş modellerini bu hedefe göre şekillendirdiklerini bildiren Yeşil, “Bankamızı sadece bir finansal kurum değil, ihracatçının yol arkadaşı ve çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Şubelerimizi, üretimin ve ihracatın en yoğun olduğu merkezlerde açıyoruz. 2025 yılında ihracatçılara 76,3 milyar TL’lik finansman desteği sağladık. 2026’da ihracatçılara 110 milyar TL finansman desteği vermeyi hedefliyoruz. 2026’nın ilk şube açılışımızı Trabzon’da yapmıştık. İkinci şubemizin açılışını da yine Karadeniz’de, bölgenin üretim ve ihracat üssü Samsun’da gerçekleştiriyoruz” dedi.

“İhracatçılarımızın uygun maliyetli finansmana erişimi büyük önem taşıyor”

TİM Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe de, ekonomide sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceğini söyledi. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle çalıştıklarını belirten Gültepe, şunları söyledi:

“Bu iddialı hedef doğrultusunda firmalarımızı yeni pazarlarla buluşturmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Diğer taraftan yüksek teknolojiye, Ar-Ge’ye ve inovasyona daha çok yatırım yapmak, dijital ve yeşil dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar için ihracatçılarımızın uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişimi büyük önem taşıyor. İGE A.Ş. aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası firmalarımıza doğrudan, hızlı ve uygun koşullarda finansman desteği sunarken üretim gücümüze ve ihracat odaklı kalkınma vizyonumuza hizmet ediyor.”

Törene, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Karadeniz Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Birliği Başkanı Erdem Çenesiz’in yanı sıra çok sayıda ihracatçı katıldı.