  3. Türk TIR'ları 14 yıl aradan sonra Kuveyt yolunda
Türk TIR'ları 14 yıl aradan sonra Kuveyt yolunda

Türkiye ve Suriye Ticaret bakanlıkları ile Ulaştırma bakanlıkları ve Gümrükler Genel Müdürlükleri arasında yapılan ikili görüşmeler ve anlaşmalar kapsamında bir süre önce Türkiye’den transit taşımacılık başladı.

4 Türk TIR’ı Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’dan çıkış yaptı. Gaziantep'ten halı yükleyen TIR'lar transit taşımacılıkla Suriye üzerinden doğrudan Kuveyt’e gitti.

İlk sefer gerçekleşti

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Reyhanlı Temsilcisi Hamit Şanverdi, transit taşımacılıkla 14 yıl aradan sonra Suriye üzerinden Kuveyt’e ilk seferin gerçekleştiğini belirtti. Şanverdi, ilerleyen günlerde gerek Suriye içine ve gerekse transit taşımacılıkla körfez ülkelerine seferlerin artarak devam edeceğini söyledi.

