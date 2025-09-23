  1. Ekonomim
  Türk Traktör KAP'a bildirdi! Üretime geçici ara veriyor
Türk Traktör KAP’a bildirdi! Üretime geçici ara veriyor

Türk Traktör fabrikalarında üretime geçici olarak ara verileceğini duyurdu. Şirket KAP’a açıklama yaptı.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri, ekim ayında fabrikalarında stok planlaması nedeniyle üretime geçici olarak ara verileceğini duyurdu.

Üretim kararı KAP'a bildirildi

Türk Traktör, KAP’a yaptığı açıklamada, ekim ayında üretime geçici ara vereceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, fabrikalarda stok planlaması yapılacağı bildirildi.

Aralıklı olarak 9'ar işgünü üretim yapılamayacak

Açıklamada, "Erenler ve Ankara fabrikalarımızda, stok planlaması nedeni ile Ekim ayında aralıklı olarak dokuzar işgününe kadar üretime ara verilecektir.

Mevcut pazar koşullarının devamı halinde benzer şekilde üretime ara verilebilecek olup, konuyla ilgili gelişmeler özel durum açıklamaları veya faaliyet raporlarımız aracılığıyla yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır" denildi.

