Türk üreticiler, Japonya'da pazar paylarını artırmayı hedefliyor

Asya'nın en büyük gıda fuarlarından Foodex Japan, başkent Tokyo kıyısındaki Big Sight yerleşkesinde devam ediyor.

Yaklaşık 1000 metrekare alana inşa edilen özel Türkiye pavilyonunda, bu yıl toplam 51 firma, Japon müşterileri bekliyor.

Türkiye'ye ait pavilyonda özel tadım etkinliklerinden, gıda seminerleri ve tanıtımlarına kadar çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Etkinliklerde Türk mutfağının, Japon ağız tadına uyarlanarak yeni lezzetlere dönüştürülmüş ürünlerine de erişilebiliyor. Su ürünlerinden hububat ve zeytin mamullerine kadar birçok sektörden Türk firması, Japon gıda pazarında rol almayı hedefliyor.

Fuara, Türkiye’nin milli katılım organizasyonu, Ege İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştiriliyor.

60 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın katılım sağladığı bildirilen "Foodex Japan", yarın sona erecek.

Japonya pazarı, yüksek katma değer sağlayan bir pazar

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Japonya pazarının kolay olmadığını ancak oldukça yüksek katma değer sağladığını belirtti.

Celep, "Biz bu coğrafyaya farklı bakıyoruz. Özellikle Asya-Pasifik olarak ama Asya'da da Japonya ayağı gerçek anlamda öncelik tanıdığımız bir yapı." ifadelerini kullandı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık da Japonya pazarını Türk ihracatçısının en önemli ve prestijli pazarlarından biri olduğunu kaydetti.

Işık, "Kaliteye, sağlıklı ürünlere çok önem veren bir pazar. Bu pazara girdiğiniz zaman diğer pazarlara referans oluyor." ifadesini kullandı.

Japonya'ya kuru meyve ihracatının 30 yıl önceye dayandığını kaydeden Işık, "Üzerine koya koya bugün kuru meyvemizi Japonya pazarında kabul ettirdik. Pazarı anlamak, kültür birliğine varmak, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek bir süreç işi." diye konuştu.

"Japonya değişik aromatik sızma zeytinyağlarına talep ediyor"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er ise "doğrudan tabiatın asil yağı" şeklinde nitelediği zeytinyağının, Japonya pazarında çok tüketilmekte olmasını avantaja çevirmek istediklerini söyledi.

Fuara ilk kez bu kadar yüksek sayıda temsilciyle katılım sağladıklarını kaydeden Er, "Japonya, değişik aromatik sızma zeytinyağlarını talep ediyor. Bu artarak devam edecektir. Japonlar ilgi duyuyor ve bu bizim için fırsat." değerlendirmesini yaptı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk de Japonya pazarının oldukça büyük bir pazar olduğunu ve ihracat anlamında önemsediklerini bildirdi.

"Gelişen ve kalite anlayışı yüksek" şeklinde nitelediği bu pazara, ihracatçı olarak girmek isteyen çok sayıda firma olduğunu kaydeden Öztürk, pazara giriş öncesinde, ürünlerin tanıtılması konusunda yeterli faaliyetin yapılması ihtiyacına dikkati çekti.

Öztürk, "Japon alıcılar tedarikçilerine çok sadıktır. Eğer uzun yıllar bir ülkeyle bir firmayla çalışıyorlarsa vazgeçirmek için başka bir şey sunmanız lazım, bir hikayeniz olması lazım. Biz de burada hikayeyi oluşturmaya çalışıyoruz." bilgilerini verdi.

"Japonlara fiyatı düşürerek ürün satamazsınız"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise geçmişte Uzak Doğu menşeli firmada yöneticilik yaptığını belirterek, Japonya'nın çok farklı bir ülke olduğunu söyledi.

Japonya pazarının "son derece prensiplerine bağlı" olduğunu dile getiren Girit, "Ürün ve hizmet kaliteniz iyiyse ancak, Japonlarla çalışabilirsiniz. Japonlara fiyatı düşürerek ürün satamazsınız. Japonlar sizin dostluğunuzu satın alır. Japonya'ya kısa dönemlik bakarsanız kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.

"Japonlara mal satarsınız, dünyanın diğer ülkelerine mal satabiliyorsunuz demektir" diyen Girit, "Türk mutfağının bazı örneklerini, buraya uyarlanmış şekilde tadım etkinliği yaptırıyoruz. Firmalar ilgiden memnunlar." diye konuştu.