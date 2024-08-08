Türk ve Gürcü yetkililer TTSO’da toplandı: Kara taşımacılığında yeri kararlar alındı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Türkiye – Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısında Türk heyetinin başkanlığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor yaparken, Gürcistan heyetine Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Kara Taşımacılığı Ajansı Direktörü Levan Gamkrelidze başkanlık yaptı. Türkiye heyetinde ayrıca bakanlık bürokratlarının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT) temsilcileri katıldı.

TTSO ev sahipliğinde iki gün süren toplantılar sonucunda, Türkiye ile Gürcistan arasında ikili ve transit taşımaların kota kısıtlaması olmaksızın devam etmesi, yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması kararlaştırıldı, ayrıca Türk taşımacılar için üçüncü ülke geçiş belgesi kotası da 15 bin 500’e yükseltildi. Toplantıda Türk taşımacılarının Gürcistan’da karşılaştıkları sorunlar da Gürcü yetkililere aktarıldı, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

“Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum”

TOBB İştirakiyle kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Sarp Sınır Kapısı Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüten TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Gürcistan’ın taşımacılıkta Türkiye’nin en önemli partnerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Odamızın ev sahipliğinde iki ülke bakanlık yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararların taşımacılarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sarp Sınır Kapısında da geçişlerin hızlandırılması için çalışmalarımız sürüyor” ifadesini kullandı.