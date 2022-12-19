Türk ve Suudi iş dünyası temsilcileri İstanbul’da bir araya geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla 21-22 Aralık'ta gerçekleşecek Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu, iki ülke iş dünyası temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Suudi Arabistan yatırım ve maliye bakanları ile gerçekleştirdiği temaslar ve Ankara'daki Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantıları'nın ardından Türk ve Suudi iş dünyası temsilcileri, İstanbul'da daha fazla ticaret için bir araya gelecek.

Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu, ikili ticarette yeni iş birliği fırsatlarının ele alınacağı sunumlar, sektör bazlı paneller ve ikili iş görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

Forum kapsamında, "Suudi Yatırımcılar için Türkiye’deki Yatırım Fırsatları" ile "Suudi 2030 Vizyonunun ve Suudi Arabistan’daki Dev Projelerin Tanıtımı" başlıklı resmi sunumların yanı sıra "Enerji Dönüşümünün Geleceğini Keşfetmek", "Dönüşüm Endüstrileri: Bölgesel Fırsatlardan Yararlanma", "Mükemmel Uyum: İnşaat ve Gayrimenkulün Geleceği" ve "Tarım ve Gıda Sektörlerinde İnovasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğe Ulaşmak" konulu 4 panel düzenlenecek.

"2030 Vizyonu projeleri Türk iş dünyası için de önemli fırsat"

Konuya ilişkin açıklama yapan DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülkenin devlet liderleri ile bakanlarının sıcak temasları sonrası Türk ve Suudi iş dünyası arasında yeni bir iş birliği dönemi başlatmaya odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Geçen haziran ayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da düzenlediğimiz Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantıları ile ticari ilişkilerde yeni bir ivme yakalama niyetimizi göstermiştik. Şimdi de İstanbul'da Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu ile ilk etapta 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için güçlü bir adım atacağız. Özellikle Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında ortaya koyacağı mega projelerin yapımında Türk özel sektörünün büyük rol oynayacağını öngörüyoruz."

İnşaat ve müteahhitlik, uluslararası teknik müşavirlik ve altyapı alanlarında Türk iş dünyasının kapasitesinin buna oldukça müsait olduğunu vurgulayan Olpak, ayrıca gıda, tarım, enerji, savunma, havacılık, dijital teknolojiler, sağlık ve bankacılık gibi 16 lokomotif sektörde yeni ticari iş birliği fırsatlarını değerlendireceklerini bildirdi.

Olpak, Suudi Arabistan'ın en prestijli 80 şirketinin üst düzey yöneticileri ile sektör ve proje bazlı ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceklerini aktararak, "Dolayısıyla biz iş dünyası temsilcilerinin daha fazla ticaret için önü açık. DEİK olarak, ticari diplomasi alanındaki güçlü iş ağımız ile birlikte Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticarette yeni bir dönem başlatmak için Türk özel sektörünün pusulası olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.