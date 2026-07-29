Türk Yatırım Fonu'ndan iki stratejik işbirliği anlaşması

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TYF'den yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Kırgızistan-Özbekistan: Sanayi İşbirliği, Yatırım ve Ticaret İş Forumu" kapsamında iki anlaşma yapıldı.

Buna göre, TYF ile Kırgız Milli Yatırım Ajansı, Kırgızistan'da yatırımların teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için işbirliğine gitti. Konuya ilişkin mutabakat zaptına, TYF Genel Direktörü Ramil Babayev ile Milli Yatırım Ajansı Başkanı Ravshanbek Azatovich Sabirov imza attı.

Anlaşma hükümleri kapsamında Milli Yatırım Ajansı, Kırgızistan'daki yatırım projelerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi süreçlerinde TYF'ye destek sağlayacak. TYF de Kırgızistan'a sınır ötesi yatırımları kolaylaştırmayı ve üye ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyon ile sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen yatırım projelerine finansman sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, müşterek projelerin belirlenmesine, yatırımcıların Kırgızistan'daki fırsatlara erişiminin kolaylaştırılmasına ve TYF'nin bölgesel yatırım proje havuzunu destekleyecek bilgi paylaşımına odaklanılacak.

Özbekistan-Kırgızistan Kalkınma Fonu ile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

İkinci anlaşma kapsamında da TYF ile ÖKKF arasında kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının birlikte değerlendirilmesi amaçlanıyor. Anlaşma, Babayev ile ÖKKF Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aaliev tarafından imzalandı.

Ortaklık, müşterek projelerin belirlenmesi, bölgesel bağlantısallığın geliştirilmesi, özel sektörün katılımının artırılması, yeşil ve iklim değişikliğine dirençli yatırımların desteklenmesi ile finansman ve hazine işlemleri alanlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gibi konulara odaklanacak.

İki kurum ayrıca risk paylaşım mekanizmaları ve sınır ötesi yatırımlar ile işletmelerin bölgesel genişlemesini destekleyecek fırsatları değerlendirecek.

"İşbirliğimizi derinleştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babayev, Kırgızistan'ın TYF için stratejik öncelik olduğunu belirterek, ülkede yüksek nitelikli yatırım projelerinden oluşan güçlü proje havuzu oluşturma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Milli Yatırım Ajansı ile kurdukları ortaklığın, fırsatların erken aşamada belirlenmesine, projeleri etkin şekilde yapılandırmalarına ve umut vadeden fırsatları somut yatırımlara dönüştürecek uzun vadeli finansmanı harekete geçirmelerine yardımcı olacağını bildiren Babayev, ikinci anlaşmaya ilişkin de şunları kaydetti:

"Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan, Orta Koridor'un merkezinde yer almaktadır. Bu mutabakat zaptı, söz konusu stratejik pazarlarda benzer bir kalkınma misyonunu paylaştığımız kurumlarla işbirliğimizi derinleştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. ÖKKF, güçlü yerel bilgi birikimine ve başarısı kanıtlanmış ikili bir platforma sahiptir. Birlikte, ortak üye ülkelerimizde özel sektörün gelişimini, bölgesel bağlantısallığı ve ekonomik entegrasyonu destekleyecek güçlü ortak finansman proje havuzu oluşturmayı hedefliyoruz."