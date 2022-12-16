Türk Ytong 59. yılını kutluyor

İstanbul’da düzenlenen törende konuşan Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, 1963 yılında Türk Ytong olarak yola çıktıklarında, Türkiye inşaat sektöründe gazbeton ürününü kimsenin bilmediğini, o yıllardan bu yana, konut ve sanayi tesislerinde Ytong’un sağladığı avantajları anlatmaya odaklandıklarını belirterek, “Türkiye’de 40 milyon metreküpü aşan toplam üretime ulaştık. Bu rakam yaklaşık 3 buçuk milyon evin yapılması demek. Şirketimizin kurucularını, bugün hayatta olan ya da aramızdan ayrılan ve Ytong’a emeği geçen herkesi tek tek minnetle anıyoruz.” dedi.



59 yıldır aralıksız ürün ve hizmet sunduklarını ifade eden Fethi Hinginar, “Sadece hizmet sunmadık aynı zamanda elimizi taşın altına koyduk ve ürettik. İstihdam ve katma değer oluşturarak örnek olduk. Bu bizlerin olduğu kadar ülkemizin sanayi üretiminin de bir başarı hikâyesi ve gurur tablosudur.” En büyük hedeflerinin ülkeye fayda sağlayan ürünler üretmek olduğunun altını çizen Hinginar sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz modern hayatın ihtiyaçlarının neler olduğunu anlayarak, bunlara cevap vermek oldu. Bugün hala ilk günkü heyecanla, motivasyonla evlerin, ofislerin, okulların, fabrikaların kısaca içinde hayatımızı sürdürdüğümüz tüm yapıların çağdaş bir biçimde oluşması; yapıların en az enerji ile ısıtılmasının sağlanması için çalışıyoruz. Bu azmimiz sayesinde Türkiye’de sektörümüzde pazar lideri ve üretimde alanımızda dünya lideri olmayı başardık. Geleceğe, eğitime, istihdama, ülkemize olan inancımızla yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

2022’yi büyümeyle kapatıyor

Toplantıda konuşan Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, “Hızla artan maliyetlere ve ekonomik belirsizliklere rağmen 2022 yılında köklü ve güvenilir firma olmanın sorumluluğu ile müşterilerimize olan taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirdik, başarılı sonuçlar elde ettik ve yılı bütçemizin %4 üzerinde tamamlamayı başardık. Yeni pazar koşullarına göre aldığımız hızlı tedbirler ve oluşturduğumuz stratejiler, hedeflenen sonuçların da üzerine çıkmamızı sağladı. Diğer taraftan dijitalleşmeye, verimlilik çalışmalarına, Ar-Ge faaliyetlerine ve ihracata odaklandık. Geliştirdiğimiz ve yakında duyuracağımız yeni nesil ürünlerimiz ile sektörün ihtiyacını karşılayacak çözümlerimizle liderliğimizi sürdürmeye kararlıyız.” dedi.