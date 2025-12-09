Türk zeytinyağı 2 yıldır dünya birincisi

ANKARA (EKONOMİ)

Nova Vera, bir önceki yıl birinciliğinde aldığı puanı daha da yukarı taşıdı. Nova Vere Kurucusu Bahar Alan, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, “Dünyanın enprestijli değerlendirme sistemi olan Evoo World Ranking'de 2 yıl üst üste en yüksek puanlabirinci olduk. Her 2 yılda da tüm zamanların en yüksek puanını aldık. İtalya, İspanya,Yunanistan ve Portekiz gibi farklı ülkelerin yarışmacılarını geride bıraktık.” dedi.

35 ayrı yarışma, 22 bin değerlendirmenin soncunda birincilik geliyor

Bahar Alan, Evoo World Ranking sisteminde, 35 ayrı yarışmadaki 22 bin değerlendirmenindikkate alındığı, objektif bir sonucun ortaya çıktığını kaydetti.

Üretime başladıkları dönemdenbu yana 700’ün üstünde uluslararası ödül kazandıklarını vurgulayan Bahar Alan, Türk zeytinçeşitlerinden bilimsel unsurlar dikkate alınarak elde edilen zeytinyağlarının küresel çaptabeğeni sağladığını kaydetti.

Bahar Alan, Trilye, Ayvalık, Memecik, Yamalak sarısı gibi Türk zeytin çeşitlerinin işlenerekyüksek kalite zeytinyağı elde edildiğini vurgulayarak, "Dünya, Türk zeytin çeşitlerini yavaşyavaş öğreniyor. Özellikle Trilye çok beğenilen bir ürün oldu. Ayvalık, Türkiye'de de çok tercihedilen çeşit. Ayrıca, Arjantin'de de 100 tam puan aldı. Manisa ve Ayvalık’ta toplam 55 bin zeytin ağacına organik bakım yaptıklarını, ürünlerinin ABD’den Japonya’ya kadar özellikli ürün arayan mutfaklarda tercih edildiğini vurgulayan BaharAlan, Türk zeytinlerinin iyi üretimle tüm dünyada beğeni kazanabileceğini anlattı.

Bahar Alaniyi bir zeytinyağını anlamaya yönelik olarak “İyi zeytinyağını kokusu ve tadından anlayabilirizfakat rengi kriter değildir. Kokladığımızda taze kokuları almak önemli. Boğazımızda da acılık veyakıcılık olsun istiyoruz. Bu acılık ve yakıcılık, içeriğinde polifenol olduğunu gösteriyor. Zeytinaslında çok fazla antioksidan madde içeren bir doğal zenginlik” değerlendirmesinde bulundu.