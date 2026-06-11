Turka’dan araç muayenesinde yeni dönem: Kart ödemelerinde kritik karar

2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek Turka, Türkiye genelinde kurulacak yeni nesil araç muayene istasyonları için iş ortaklarıyla anlaşmalarını imzaladı.

Araç muayenesini yalnızca teknik bir kontrol süreci olarak görmediklerini belirten TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "Araç muayenesi bizim için öncelikle trafikteki insanların hayatını koruyan, araçların zarar görmesini engelleyen, toplumsal konforu ve refahı artıran, çevreye saygılı bir hizmet anlayışını ifade ediyor. Bu yola çıkarken bizimle aynı vizyonu paylaşan iş ortaklarıyla çalışmak kritik öneme sahip. Hedefimiz sadece devralacağı sistemi işletmek değil, mobil istasyonlardan yapay zeka destekli denetimlere, elektrikli araç kontrollerinden çevreci uygulamalara kadar uzanan yeni bir araç muayene ekosistemi kurmak” dedi.

Dünyada araç muayene sistemlerinin hızla yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerine yöneldiğini söyleyen Serhan Salman, “TURKA da bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyor. Plaka tanıma, otomatik ölçüm sistemleri, görüntü analizi ve veri destekli karar mekanizmaları sayesinde hem insan hatasını azaltmak hem de süreçleri hızlandırmak mümkün olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kart komisyonu uygulaması kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir uygulamayı hayata geçireceklerini belirten Salman, “15 Ağustos 2027 tarihinde bu araç muayene hizmetini TURKA’yla buluşturduğumuz andan itibaren artık kredi kartı ve banka kartlarında herhangi bir komisyon uygulaması yapmayacağız. Bunu devreden çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kart kullanımının yaygınlaştığına da dikkat çeken Salman, “İnsanlar nakit yerine kredi kartını kullanmayı tercih ediyor. Buradaki komisyonlar vatandaşlara ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu maliyetin önüne geçmiş olacağız. Bunun müşteri memnuniyeti açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.