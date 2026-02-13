Turkcell ve ASFAT arasında işbirliği anlaşması

Turkcell CEO’su Ali Taha Koç, şirketin yalnızca lider mobil operatör olmanın ötesinde, Türkiye’nin kritik kurumlarının teknoloji yolculuğunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlandığını belirtti. Ali Taha Koç, altyapıdan operasyona, sahadan veri merkezlerine uzanan geniş yetkinlikleriyle stratejik alanlarda sorumluluk aldıklarını vurguladı.

İş birliği çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birliklerin bilgi sistem cihazlarının bakım, onarım ve güncelleme süreçleri Turkcell tarafından yürütülecek. Söz konusu çalışma, ülkenin en büyük bilgi sistemleri bakım projesi olma özelliğini taşıyor.

Ali Taha Koç, böylesine önemli bir görevi üstlenmenin Turkcell’in teknoloji alanındaki yetkinliğinin ve güvenilirliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendiren projeleri aynı sorumluluk bilinci ve kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.