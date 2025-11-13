Turkcell ve Google’dan dev stratejik anlaşma

HAKAN GÜLDAĞ/SAN FRANCİSCO

Türkiye’nin önemli teknoloji ve telekomünikasyon şirketi Turkcell, Google Cloud ile stratejik bir iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu. Google Cloud, Turkcell ile birlikte Türkiye’de yeni bir bulut bölgesi kurmayı planlıyor. Bu adım, Türkiye’de dünya standartlarında dijital altyapının kurulmasını sağlayarak, Turkcell’in veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğini pekiştirecek; şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve yapay zekâ odaklı yeniliklerin önünü açacak.

Yeni bulut bölgesi ile birlikte Google Cloud’un yüksek performanslı ve düşük gecikmeli hizmetleri Türkiye’de sunulacak. Veri analitiği, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri gibi alanlarda gelişmiş Google servisleri erişilebilir hale gelecek. Böylece her büyüklükte şirket, startup ve kurum daha verimli bir şekilde inovasyon, ölçeklendirme ve iş yapma imkânına kavuşurken, Türkiye’nin dijital ekosistemi de güçlenecek. Turkcell, Google Cloud Bölgesi kurulumunda iş birliği yapmanın yanı sıra, bu bölgede sunulacak olan servislerin pazarlama ve satışından sorumlu olacak. Turkcell bu stratejik iş birliğiyle birlikte, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırma ve bölgesel dijital inovasyon merkezi haline getirme vizyonunu güçlendiriyor.

Turkcell 1 milyar dolar yatırım yapacak

Turkcell, 1 milyar dolarlık yatırım ile üç veri merkezi kuracak. Bu yatırımla Türkiye, bulut teknolojileri ve hizmetlerinde bir “region” haline gelecek. Bölge için kurulacak üç veri merkezinin birbirine 10 km’den yakın 90 km’den uzak olacağı belirtildi. Turkcell’in yatırımının ötesinde kalan kısmı Google üstlenecek. Öte yandan Google’ın işbirliğine ilişkin yapacağı yatırımın, Türkiye’nin bugüne kadar alacağı en büyük uluslararası yatırımlardan biri olacağı ifade edildi. Ancak yatırım miktarı açıklanmadı. Anlaşmaya ilişkin 10-15 gün içinde İstanbul’da bir lansman yapılacağı öğrenildi. Yatırım rakamının o toplantıda Google tarafından açıklanması bekleniyor.

“Yapay zeka ve bulut teknolojilerine anında erişim sunacağız”

Turkcell Genel Müdürü Koç, “Bugün Google Cloud ile birlikte Türkiye’nin dijital geleceğinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün sadece bir anlaşmaya imza atmıyoruz, Türkiye’nin dijital yolculuğunda büyük ve anlamlı bir adım atıyoruz” diye konuştu.

Koç, Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli bir bulut altyapısı kurulduğunu belirterek, “Google Cloud ile yaptığımız bu ortaklık sayesinde küresel ölçekte bir cloud region ülkemizde hayata geçiriliyor. Müşterilerimiz, dünyanın en ileri yapay zekâ ve bulut teknolojilerine anında erişim sağlayacak. Bu sayede hem dünya teknoloji sahnesindeki yerimizi güçlendiriyor hem de ülkemizin dijital egemenliğini koruyoruz. Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak. Türkiye, ilk kez kendi topraklarında hiper ölçekli bir bulut kapasitesine sahip olacak. Bu sadece ekonomik değil, stratejik olarak da yeni bir dönem anlamına geliyor. Ülkemiz bölgenin veri üssü haline gelecek” açıklamasını yaptı.

“Kurumlar ve start-up’lar için büyük fırsatlar doğacak”

Ali Taha Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell olarak hâlihazırda Türkiye’nin lider veri merkezi işletmecisiyiz. Bu projeyle birlikte en ileri teknolojiye sahip üç cloud bölgesi kuruyoruz. Bu merkezler Google Cloud Türkiye Bölgesi’ni oluşturacak. Veri merkezi kapasitemiz iki katından fazlasına çıkacak. TDC Veri Merkezi şirketimizle Turkcell ve Google Cloud’un gücünü birleştirip Türkiye’nin dijitalleşme ve yapay zekâ dönüşümüne liderlik edeceğiz. Yapay zekâ alanında da büyük bir atılım olacak. Bu anlaşmayla çok yüksek işlemci ve depolama gücü Türkiye’de hazır bulunacak. Böylece hem büyük hem küçük şirketler en yeni yapay zekâ araçlarına erişebilecek, büyük dil modellerini anında kullanabilecek. Bu da daha düşük maliyet, daha fazla esneklik ve daha hızlı inovasyon anlamına geliyor. Start-up’lar açısından da büyük fırsatlar doğacak. Artık kuruluş aşamasında büyük donanım yatırımları yapmalarına gerek kalmayacak. Kurumlar için de önemli avantajlar sunulacak. Regülasyonlar nedeniyle uluslararası bulut servislerini kullanamayan kurumlar artık bu altyapıdan yararlanabilecek. Bankalardan e-ticaret şirketlerine, kamu kurumlarından AR-GE merkezlerine kadar herkes yapay zekâ ve büyük veri işleme olanaklarına sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde akıllı şehirler, finansal teknolojiler, ilaç geliştirme ve robotik gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağlanacak.”

Koç, bu anlaşmayla 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyleyerek, “Türkiye’de genel bulut hizmetleri pazarının 2029 yılına kadar yıllık 4,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Biz de bu büyümeye önemli katkı sağlayarak ülke ekonomisine yıllık 5 milyar doların üzerinde ek değer kazandıracağız. En önemlisi, tüm hizmetler Turkcell veri merkezlerinden sunulacak ve veriler yurt dışına çıkmayacak. Türkiye’nin regülasyonlarına ve uluslararası regülasyonlara tam uyumlu olacak. Kısacası, dijitalin geleceğini kendi topraklarımızda, kendi mühendislerimizle kuracak ve koruyacağız” dedi.

Küresel ağımızın bir parçası olacak

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, işbirliği anlaşmasına ilişkin, bu noktaya gelebilmek için yaklaşık 2-2,5 yıl çalıştıklarını söyledi. Kurian ise şöyle konuştu: “Google olarak, Turkcell ile ortaklığımızı duyurduğumuz çok önemli bir dönüm noktasındayız. Bugün konuştuğumuz üç önemli başlığa değindik: Türkiye’de bir hiper ölçekli bulut bölgesi kurmayı planlıyoruz. Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye’ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımıza bağlı olacak. Türkiye’de kuracağımız bulut bölgesi ABD’deki bir bulut bölgesinde gördüğünüz tüm özellikleri sunacak. Bu bölge; hızlandırılmış işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ve siber güvenlik araçlarını içerecek. Ayrıca veri işleme, analitik araçlar ve Google Cloud üzerinde çalışan sertifikalı çok geniş bir iş ortağı çözümleri paketi de sunulacak.

Bu yatırım Türkiye’ye yaptığımız uzun vadeli bir taahhüt anlamına geliyor. Bu sayede Türkiye’deki şirketlerin temel Bilişim Teknolojileri sistemlerinin modernleştirmesi ve dijital dönüşüme katkı sağlayacağız. Biz de Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç’un Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir veri merkezi vizyonunu paylaşıyoruz.

“Bu ortaklık uzun dönemli bir taahhüt”

Yapay zeka teknolojilerimizle veriyi anlamak, işlemek, uygulamalar geliştirmek ve her gün haberlerde gördüğünüz yeni AI gelişmelerini Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Bu nedenle bugün bizim için gerçekten çok önemli bir anı temsil ediyor. Biz her yeni pazara girdiğimizde, bizimle çalışacak güçlü bir ortak ararız. Ve Türkiye’deki en önemli teknoloji şirketi olan Turkcell ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bizim için bu ortaklık uzun dönemli bir taahhüt.

Sadece veri merkezi ve altyapımızı Turkcell ile birlikte kurmuyoruz; aynı zamanda Turkcell de bu altyapıyı kendi iş hedefl eri için de kullanacak. Ayrıca, Turkcell bizimle birlikte bu teknolojiyi Türkiye’deki şirketlere ulaştıracak. Turkcell ile üç boyutlu bir ortaklık kuruyoruz. Turkcell’in ülkedeki önemi göz önüne alındığında, bu yolculuğa Turkcell ile çıkmak bizim için çok değerli bir adım. Teknolojimizi bir ülkeye getirirken, her zaman o ülkenin ekonomik gelişimini destekleyecek temel teknolojileri sağlamayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Türkiye ekonomisini yeni teknolojilerle modernleştirme vizyonunu bizler de paylaşıyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin ve Turkcell’in bizimle iş birliği yapmayı seçmesi bizim için son derece değerli. Bugün bizim için çok önemli bir gün bu büyük yolculuğun başlangıcı. Bizimle çalışmayı seçtiğiniz için Turkcell’e teşekkür ederiz. Ve Google olarak bugün bundan büyük gurur duyuyoruz. Umarız bu an, ülkenizde bir teknoloji devriminin başlangıcını temsil eder.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Verimliliği artıracak

● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anlaşma dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Bu işbirliğinin Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracağını belirten Yılmaz, “Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, işbirliğinin Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirme ve ülkeyi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi haline getirme vizyonunu desteklediğini kaydetti.