Küresel alüminyum sektörünün tüm paydaşlarını aynı yerde buluşturan zirvelerde sektörle ilgili öne çıkan konular masaya yatırıldı, geleceğe yönelik projeksiyonlar paylaşıldı.

Bu zirvelerin ardından bir açıklama yapan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alüminyum Komite Başkanı Ali Bakaner, sürdürülebilir ve yeşil enerji ile üretim ve düşük karbonlu üretim konularının giderek önem kazandığına işaret ederek, "Birlik olarak sektördeki gelişme ve son trendleri takip ediyor, uluslararası platformlarda “Turkish Aluminium” olarak yer alıyoruz. Türk Alüminyum sektörü olarak katma değerli üretim ve rekabetçi gücümüzle dış pazarlara damga vurmaya devam edeceğiz" dedi.

“Turkish Aluminium” markası dünya vitrininde

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörel gelişmeleri yakından takip etmek ve “Turkish Aluminium” markasını dünya vitrinine taşımak amacıyla iki önemli uluslararası organizasyonda yer aldı.

Sürdürülebilirlik, fiyat politikaları ve arz-talep dengesi ele alındı

13–15 Mayıs 2025 tarihleri arasında Londra’da, CRU organizasyonu, International Aluminium Institute ve Aluminium Stewardship Initiative iş birliğiyle düzenlenen 30. World Aluminium Summit, 38 ülkeden 170 firma ve 370 katılımcıyı bir araya getirdi. Türkiye’den İDDMİB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Öncel, Şevket Çalışkan, Aynur Ayhan ile İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu’nun katılım sağladığı konferansta; ham madde temini, birincil/ikincil alüminyum, sürdürülebilirlik, fiyat politikaları ve küresel arz-talep dengesi gibi konular masaya yatırıldı.

Korumacılık ve tarifelerin sektöre etkileri tartışıldı

Konferansın ilk gününde gerçekleştirilen “Alüminyum Sektöründe Küresel, Jeopolitik ve Ticari Baskı” başlıklı panelde, Dr. S. Armağan Vurdu konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, enerji maliyetleri, uluslararası ticarette korumacılık ve tarifelerin sektöre etkileri tartışıldı.

Alüminyum pazarı analizleri Şikago'da masaya yaptırıldı

2–5 Haziran 2025 tarihleri arasında ABD’nin Şikago kentinde gerçekleştirilen 17. Harbor Aluminium Summit ise bu yıl 40 ülkeden 900’ü aşkın sektör temsilcisini ağırladı. Türkiye adına zirveye İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Çalışkan ve İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Keleş katıldı. Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Çin özelinde alüminyum pazarı analizleri, üretim-tüketim öngörüleri, LME fiyat beklentileri ve geri dönüşüm trendleri gibi başlıklar konferans gündeminde yer aldı.

Sektörün rotası yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Alüminyum Komite Başkanı Ali Bakaner, zirvelerin ardından yaptığı değerlendirmede, alüminyum sektörünün sanayimizin temel taşlarından biri olduğuna işaret ederek, her geçen gün ikincil alüminyum başta olmak üzere alüminyuma olan talebin dünyada giderek arttığını kaydetti. Özellikle sürdürülebilir ve yeşil enerji ile üretim ve düşük karbonlu üretim konularının giderek önem kazandığını belirten Bakaner, "Biz de birlik olarak sektördeki gelişme ve son trendleri yakından takip ediyor, uluslararası platformlarda “Turkish Aluminium” olarak yer alıyoruz. Türk Alüminyum sektörü olarak katma değerli üretim ve rekabetçi gücümüzle dış pazarlara damga vurmaya devam edeceğiz." dedi.

AB’nin 2019 yılında kabul ettiği Yeşil Mutabakat uygulamasında alüminyum sektörünün pilot sektörlerden biri olduğunu hatırlatan Bakaner, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması için oluşturulan çalışma grupları ile çalışmalar yürüttüklerini ve firmaların tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendirmeleri ve söz konusu ekonomik dönüşüme uyum sağlamaları için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Sektörün en büyük pazarının yüzde 60 ile AB ülkeleri olduğunu vurgulayan Bakaner, "Bugün AB ikincil alüminyum için ihracatçı değil ithalatçı konumundadır ve Türkiye, AB’ye ürün tedariği sağlamaktadır. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir şekilde ticaret yapan Türkiye'nin, AB’nin rakibi olmayıp, AB için doğru bir ticari partner konumunda olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

200 ülkeye ihracat

Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatında yüzde 40 pay ile ilk sırada yer alan Türk Alüminyum Sektörü toplamda 200 ülkeye ihracat yapıyor ve dünya alüminyum sektör ihracatından aldığı yüzde 2,12 payla 14’üncü sırada bulunuyor. 2025 Mayıs ayında alüminyum sektör ihracatı yüzde 6,85 artışla 502,48 milyon dolar olurken, ilk beş aylık ihracat da yüzde 12,28 artışla 1,22 milyar dolara yükseldi. Miktar bazında da Mayıs ayı ihracatı yüzde 1,76 artışla 113 bin ton, ilk beş aylık ihracat ise yüzde 4,47 artışla 500 bin ton olarak gerçekleşti. Alüminyum sektörü 2024 yılında ise, bir önceki yıla göre yüzde 2,82 artışla 2,84 milyar dolarlık bir ihracata imza attı.

Türk firmaları yüksek kaliteli ürünleri ile öne çıkıyor

Türk Alüminyum ürünleri, uzman perakendecileri ve en büyük zincir mağazalar tarafından uluslararası standartlarda sertifikalandırılmış yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve zamanında teslimatı ile tanınıyor ve dünyanın önde gelen pazarları tarafından tercih ediliyor. Türk firmaları 30 yılı aşkın bir süredir Avrupa, Asya ve ABD'de dünyanın önde gelen fuarlarına aktif olarak katılarak dünya çapında “Turkish Aluminium” markasını geliştiriyor.