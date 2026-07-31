Turkish Bank'ta devir tamamlandı, unvan değişti

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Özyol Holding A.Ş. ile National Bank of Kuwait'e ait, banka sermayesinin yüzde 99,31'ini temsil eden payların devri 31 Temmuz itibarıyla resmen tamamlandı.

Hisse devrinin ardından gerçekleştirilen genel kurulda, Turkish Bank A.Ş. unvanının "Freedom Bank A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verildi. Unvan değişikliğinin tescili için Ticaret Sicili'ne başvuru yapıldı.

Genel kurulda alınan kararla bankanın yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Buna göre Vladimir Pochekuev yönetim kurulu başkanı olurken, Timur Turlov yönetim kuruluna katıldı. Hikmet Cenk Eynehan yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapacak. Furkan Evranos ile Ayşe Hale Yıldırım da yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye'de büyüme hedefi

Açıklamada, Freedom Holding'in Kazakistan'da geliştirdiği finansal hizmetler ekosistemini Türkiye'ye taşımayı hedeflediği belirtildi.

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, önceliklerinin bankanın sermaye yapısını güçlendirmek, teknolojik altyapısını geliştirmek ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek olduğunu ifade etti.

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