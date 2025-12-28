Türkiye 11 ayda 2 milyona yakın ihracat seferi gerçekleştirdi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel yaptığı açıklamada, sektörün son yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyada yaşanan krizlerle ilgili süreçlerle mücadele ettiğini fakat tüm yaşanan zorluklara rağmen Türk uluslararası kara yolu taşımacılığının tecrübesiyle bu krizleri başarıyla atlattığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Orta Asya ve Orta Doğu'da Türk nakliyecileri, uluslararası taşımacılarının önemine işaret eden Özel, "Bu kilit rolün farkındayız ve bu kilit rolümüzü devam ettirme gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Özel, Türkiye'nin stratejik konumu gereği hem bölgesinde hem de dünyada kilit bir noktada bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağlantı noktalarımız çok güçlü. Türkiye dünya ulaştırma koridorunun odağında bir ülke. Türkiye'nin stratejik konumuna baktığınızda güneyinde Suriye ve Irak, doğuda Kafkaslar ve Orta Asya, kuzeyde Rusya ve Ukrayna, batıda ise Avrupa var. Bunların tam kesişme noktasında Türkiye bulunuyor ve bu tedarik zinciri açısından da böyle. Irak'a şu an transit gidebiliyoruz, bu çok önemli. Ayrıca Suriye tarafı ile de yine görüşmeler devam ediyor. Deneme seferlerimizi yaptık. Bir aksilik olmazsa yine yakın zamanda Suriye'ye de transit taşımaları açılacaktır."

Alper Özel, Türkiye'nin bu sene taşımacılık sayılarına bakıldığında 11 ayda yaklaşık 1 milyon 970 bin ihracat seferi gerçekleştirildiğini bildirerek, "Bunun yaklaşık 1 milyon 400 bini Türk araçlarıyla, 550 bini ise yabancı araçlarla yapılmış. Oranlara baktığımız zaman ise Türk tırlarının payı yüzde 72, yabancı tırların payı ise yüzde 28. Avrupa'ya baktığımızda ise Türkiye'den 875 bin sefer gerçekleştirilmiş. Bunun 560 bini Türk aracıyken 315 bini de yabancı plakalı araçlardan oluşuyor. Oranlara baktığımız zaman ise yüzde 64'e yüzde 36 olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda da geçen seneye göre Avrupa'ya yüzde 4'lük bir artış var." şeklinde konuştu.

Orta Asya'ya yapılan sefer sayısının geçen seneyle başa baş gittiğini anlatan Özel, Suriye ve Irak dahil olmak üzere Orta Doğu'ya yapılan seferlerde ise Türkiye'nin taşımacılığının ezici üstünlüğünün görüldüğünü ve Orta Doğu'ya yaklaşık Türk tırlarıyla 710 bin sefer gerçekleştirildiğini söyledi.

"Avrupa Birliği, bir meslek grubuna ayrımcılık yapıyor"

Özel, son yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin stratejik tedarikçisi konumunda olduğunu ancak vize probleminin de bir yandan devam ettiğine işaret etti.

Son dönemlerde Avrupa Birliği yetkililerinin Schengen vizesiyle alakalı birtakım açıklamalarda bulunduğunu aktaran Özel, "Yeni bir sisteme geçtik, Cascade sistemine geçtik' dediler ama bundan Türk şoförlerini hariç tuttular. Bunun da anlaşılması gerçekten zor. Açıkçası burada Avrupa Birliği, bir meslek grubuna ayrımcılık yapıyor. Niye bunu şoförlere uygulamıyorsunuz? 10-15-20 yıldır Avrupa'ya taşıma yapan şoförlerimiz var, 10-15 kere Schengen vizesi almışlar ama siz halen bu kişilere 6 aylık vize veriyorsunuz veya vermiyorsunuz. Dolayısıyla orada bir Avrupa Birliği'nin şapkasını biraz daha önüne koyması lazım." diye konuştu.

Özel, Avrupa Birliği ile vize konusundan dolayı 2025 yılının kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Ona rağmen geçen seneye göre sefer sayılarında artış yaşandı. Bu da Türk nakliyecisinin gerçekten manevra kabiliyetini ve işine verdiği önemi göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye bizim için gerçekten önemli"

UND İcra Kurulu Başkanı Özel, Irak ile transit geçişlerin başladığını ve iyi bir noktaya gelindiğini, Suriye ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uzun süredir Suriyeli muhataplarıyla görüştüğünü, kendilerinin de Ortadoğu Çalışma Grubu kurduğunu anlatan Özel, "Bu Ortadoğu Çalışma Grubumuz da ilk ziyaretini Şam'a yaptı. Oradaki Suriye Nakliyeciler Derneği Genel Kurulu'na bizi davet ettiler. 'Türkiye-Suriye nakliyecileri arasında nasıl bir işbirliği yapabiliriz?' onları görüştük. Suriye bizim için gerçekten önemli. Çünkü savaş öncesi Suriye'den biz yaklaşık 50 bin transit geçiş yapıyorduk, 100 bin de taşımamız vardı. Bu rakam şu an arttı çünkü Suriye'nin önemli bir tedarik kaynağı Türkiye üzerinden gerçekleştiriliyor." şeklinde konuştu.

Irak ve Suriye'de gelecek yıl yapılacak sefer sayılarında artış beklediğini ifade eden Özel, sadece ikili ticaret değil, aynı zamanda Avrupa'dan gelecek yüklerin de o bölgeye taşınması anlamında bir artış beklediklerini ve bu beklentinin Kafkaslar, Orta Doğu ve Orta Asya için de geçerli olduğunu söyledi.

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Birliği ise özellikle Orta Asya stratejisinde Türk nakliyecileriyle, Türk tedarikçileriyle, Türk lojistik şirketleriyle çalışmak durumunda. Çünkü Türkiye olmadan o bölgeye ulaşılması açıkçası kolay olmayacaktır. Dolayısıyla Türk nakliyecileri, Türk lojistik şirketleri bu işbirliğine her zaman açıktır. Türkiye'nin tedarik zincirindeki önemi giderek artıyor."