Türkiye 2025’ten itibaren hızlı tren üretimine geçmeye hazırlanıyor

Maruf BUZCUGİL / ANKARA – Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, son 21 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımlarına 194 milyar dolar harcadığını, bunun üretime 1 trilyon 260 milyar dolarlık katkı sağladığının hesaplandığını söyledi.

Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2002-2023 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlar, 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek projeler ile 2053 yılı hedefleri ile ilgili bilgiler verdi.

Uraloğlu, ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 194 milyar dolarlık yatırımın sağladığı kazanımları şöyle sıraladı: “Yaklaşık 1 trilyon 260 milyar dolarlık üretime katkı sağlamışız Bakanlık olarak. Gayrisafi yurt içi hasılaya 606 milyon dolarlık bir katkı sağlamışız. İhracata yine yaklaşık 110 milyar dolarlık bir katkı sağlamışız. Vergiye 31,6 milyar dolarlık bir katkı sağlamışız ve her yıl da yaklaşık 1 milyon kişiye kabaca katkı sağlamışız, yani elbette bu doğrudan değil, orada hani doğrudan bu kadar istihdam söz konusu değil, ama yaptığımız bütün yatırımlarla beraber dolaylı olarak böyle bir istihdamı sağlamış olduk.”

67 ülkenin merkezi Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin jeopolitik konumunun sağladığı ulaşım avantajını şöyle anlattı: “Ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumundadır. Üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu gerçeklerden hareketle son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyoruz.”

Bakanlığın 2050 hedefine yön veren bilgile

*2020-2050 yılları arasında ulaşıma yönelik talebin yolcu sayısı kilometre cinsinden tam 2 katına çıkması öngörülüyor.

*2020 yılında 12 milyar ton olan dünya ticareti hacminin 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ve 2100 yılında ise 150 milyar tona çıkacağı tahmin ediliyor.

*Türkiye nüfusunun 2029’da 92,5 milyon, 2035’te 98 milyon ve 2053’te de 112,6 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

* Bin kişiye düşen araç sahipliği sayısı şu anda Avrupa’da 500-600’ler civarındayken Türkiye’de 160-170 civarında. Bin kişiye düşen araç sayısının 2050 yılında Türkiye’de 500’e çıkması yani her 2 kişiden birisinin araç sahibi olacağı öngörülüyor.

*Türkiye’de halen yaklaşık 26,5 milyon olan araç sayısının 2050 yılında yaklaşık 55 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.



Türkiye 2025’den itibaren hızlı tren üretimine hazırlanıyor

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli raylı sistem araçlarının üretim ve tasarımıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Milli banliyö setini prototip üretimi ve tasarımıyla beraber 2024'te yapacağız. 225 kilometre saatlik hızlı tren setinin tasarımına da başladık, 2024'te tasarlamış olacağız. 2025'te prototipini üretmiş olacağız. Sonrasında 250 kilometre hıza sahip yüksek hızlı tren setinin tasarımını ve milli metro projesinin tasarımını da 2026'da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda özel sektörü de özellikle desteklediğimizi bilmenizi isterim. Yeterince kapasite oluştuğu takdirde biz belki bu sektörden Bakanlık olarak çıkacağız.”