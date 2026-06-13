Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda: 2002’den bu yana ekonomide neler değişti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye, 24 yılın ardından Dünya Kupası’na katıldı. 2002 yılında yaz aylarında oynanan Dünya Kupası’nda dünya üçüncüsü olan Türk Milli Takımı o dönemde tüm yurtta coşku yaratan maçlarıyla 2026’da da aynı heyecanı yarattı.

24 yılın ardından Türkiye’nin Dünya Kupası’na katıldığı son dönemde ekonomik veriler ne durumdaydı?

Milli takım kadrosu

2002 yılında Türkiye’nin milli takım kadrosunun piyasa değeri o dönemde ölçülmüyor. Ancak takımın yaş ortalaması 26 ve en genç oyuncu o dönem 19 yaşında olan Tuncay Şanlı ve en yaşlı oyuncu da 33 yaşındaki Bülent Korkmaz oluyor.

2026 yılında takımın toplam piyasa değeri 473,70 milyon Euro olarak ölçülüyor. En genç oyuncu 20 yaşındaki Can Uzun olurken, en yaşlı oyuncu 37 yaşındaki Mert Günok ve takımın yaş ortalaması 27,7 olarak hesaplanıyor (Transfermarkt’tan alınmıştır.)

Nüfus

2000 yılındaki nüfus sayımına göre, 2002 yılında Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 68 milyon kişi olurken, 2025 yılında 86 milyon kişi olarak görülüyor.

GSYH

2002’de Dünya Bankası ve IMF verilerine göre, Türkiye ekonomisinin nominal GSYH büyüklüğü yaklaşık 240 milyar dolar seviyesindeydi. 1999'daki büyük deprem felaketi ve ardından 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerle o dönemde ekonomide yeniden toparlanma sürecinde olan Türkiye, dünyanın 21. büyük ekonomisi konumundaydı.

2026'da yeniden Dünya Kupası'na katılan Türkiye ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 1,5 trilyon dolar olurken, dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumunda bulunuyor.

Enflasyon

Türkiye’de 2002 Haziran’da TÜİK’in açıkladığı TÜFE yıllık bazda yüzde 42,6 olurken, 2026 Mayıs’ta yüzde 32,61 oldu.

Dolar/TL

1 Temmuz 2002’de henüz TL’den altı sıfır atılmadığından dolar/TL kuru 1 milyon 576 bin 711 olarak (6 sıfır atıldığında 1,5767) görülürken, TCMB’nin son açıkladığı 12 Haziran 2026 tarihli gösterge niteliğindeki dolar/TL kuru da 46,1688 olarak izleniyor.

Gram altın

2002 yılında haziran ayında Türkiye’de gram altın 16 milyon 145 bin 530 TL’den satılıyor. Günümüzde 16,1455 karşılığında olan gram altının günümüzdeki fiyatı 6.383,23 TL ediyor.

Asgari ücret

2002 Haziran’da asgari ücret 222 milyon TL olurken, o yıllarda Japonya ve Kore’nin ev sahipliği yaptığı turnuvadaki final biletinin yurtdışında bir sitede satılan fiyatına bakıldığında 34 bin yen olduğu görülüyor. 13.265 kur üzerinden final biletinin 451 milyon TL olduğu ve yaklaşık 2 asgari ücret ettiği görülüyor.

Bu yıl tüm dünyada turnuvanın biletlerindeki fiyat artışları konuşulurken, final biletlerinin 2.030-6.370 dolar aralığında olduğu belirtiliyor. Buna göre 28 bin 75 TL olan asgari ücretin yaklaşık 607 dolar karşılığı ile en uygun fiyatlı bilet 3,3 asgari ücret ediyor.