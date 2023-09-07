Türkiye 7,5 milyar Euro bütçeli Dijital Avrupa Programına katılıyor

ANKARA (EKONOMİ) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de temaslarda bulunan AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile Bakanlıkta bir toplantı yaptı. İki bakanın ortak açıklamasında konuşan Kacır, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkiler, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve seyahatlerde vize sorununa yönelik konuları gündeme getirdi.

Dijital Avrupa Programı

Türkiye ve AB arasında Dijital Avrupa Programına katılım konusunda anlaşma imzalandığını hatırlatan Bakan Kacır, “Türkiye’nin Dijital Avrupa Programı’na katılımına ilişkin Anlaşmanın iki tarafça da imzalandığını ifade etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Toplamda 7,5 Milyar Avro bütçeli bu program, hepimiz için tarihi bir fırsat sunuyor. Program; Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Yapay Zeka alanlarında stratejik altyapıların kurulumuna ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlıyor. Ülkemizin bu stratejik programa katılımı sonucunda paydaşlarımızın; Program kapsamında kurulan kritik önemi haiz altyapılardan faydalanabileceğini, Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrılara başvuruda bulunarak Komisyon hibelerini almaya hak kazanabileceğini belirtmek isterim” dedi.

Türkiye’de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) kurulacak

Bakan Kacır, özel sektör firmalarıyla kamu kurum ve kuruluşların sayısal dönüşümü ve AB programlarına erişimi, yatırımcı bulma, eğitim ve ağ geliştirme ile test destekleri sağlanması gibi faaliyetler yürütecek ve AB ülkelerinde de bulunan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin (ADİM) Türkiye ayağının kurulması çalışmasının sürdüğünü de hatırlattı.

Bakan Kacır, sayısal dönüşüm yanında, yeşil dönüşüm için de AB ile yakından çalışmak istediklerini belirterek, “AB tedarik zincirinde yer alan Türkiye’ye sağlanacak destekler, yalnızca ülkemize değil Avrupalı paydaşlarımızın yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasını da mümkün kılacaktır” dedi.

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunu, AB vatandaşları için de olumsuz etkiliyor

Son dönemde artan vize reddi sorununa da değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Vize rejiminde mevcut durum sadece Türkiye ve Türk vatandaşları için değil aynı zamanda Avrupa Birliği için de çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğuruyor. Avrupa değer zinciri içerisinde güçlü konumda olan sanayicilerimizin, Avrupa Araştırma Alanında aktif katkı sunan bilim insanlarımızın, Avrupa’nın teknolojik gelişimine destek sunan girişimcilerimizin, mühendislerimizin, Avrupa’yı daha yakından tanımak isteyen gençlerimizin hedeflerine, ideallerine engel koyan vize politikası nedeniyle Türkiye ile AB arasındaki işbirliği potansiyelini etkin bir şekilde değerlendiremiyoruz. Arzumuz bir an önce vize serbestisi için Avrupa Birliği’nin somut ilerleme kaydetmesi” diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye’nin Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda somut adımlar beklediğini ifade etti.

Varhelyi: Temiz enerji ve hidrojen alanında proje bekliyoruz

AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi de Türkiye’yi gelişen bir inovasyon ülkesi olarak gördüklerini belirterek, Dijital Avrupa Programına giriş şartlarının Türkiye için kolaylaştırıldığını belirtti. Avrupa Birliği olarak Türkiye özel sektöründen özellikle temiz enerji ve hidrojen teknolojilerinde projeler beklediklerini kaydetti. Varheyli AB ile Türkiye arasında yüksek seviyeli Bilim ve Teknoloji Diyalogunun ikincisinin yakın zamanda Ankara’da toplanması için çalıştıklarını belirtti.