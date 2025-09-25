  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.

Türkiye-ABD arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandı - Resim : 1

İlk açıklama Bakan Bayraktar'dan

Enerji Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada  “Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlatarak Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.” dedi.

Bayaktar açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mart 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer enerji alanında büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kurulacağını duyurarak Erdoğan, “Yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz." demişti.

