Türkiye ABD tahvillerindeki pozisyonunu büyüttü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye'nin ABD Hazine tahvili varlıkları haziran ayında bir önceki aya göre 421 milyon dolar artarak 2 milyar 725 milyon dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin ABD Hazine tahvili portföyü mayıs ayında 2 milyar 304 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece toplam varlıklardaki aylık artış yaklaşık yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli tahvil varlıkları 1,7 milyar doları aştı

Haziran ayında Türkiye'nin uzun vadeli ABD Hazine tahvili varlıkları 1 milyar 5 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil varlıkları ise 1 milyar 299 milyon dolardan 1 milyar 707 milyon dolara çıktı.