Türkiye, AB'nin araç ihracatında üçüncü büyük pazar oldu

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayımladığı verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki yeni araç ticareti 2025 yılında güçlü büyüme kaydetti.

AB'den Türkiye'ye ve Türkiye'den AB'ye yapılan yeni araç ihracatının toplam değeri 37 milyar euroya ulaşırken, Türkiye AB'nin yeni araç ihracatında üçüncü büyük pazar konumuna yükseldi.

2025 yılında AB'den Türkiye'ye 811 bin 957 yeni araç ihraç edilirken, bu ihracatın değeri bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artışla 18,8 milyar euro oldu. Böylece Türkiye, değer bazında AB'nin toplam yeni araç ihracatının yüzde 11,1'ini oluşturdu. Bu oran 2024 yılında yüzde 8,3 seviyesindeydi.

Türkiye'den AB ülkelerine ise aynı dönemde 797 bin 721 yeni araç gönderildi. Bu ihracatın değeri de yıllık bazda yüzde 18,5 artarak 18,2 milyar euroya ulaştı.

Elektrikli araçlar

ACEA verilerine göre, 2025 yılında AB'de üretilen 713 bin 476 yeni otomobil Türkiye'ye ihraç edilirken, bu araçların toplam değeri 15,6 milyar euro olarak hesaplandı.

Bu otomobillerin 124 bin 55'i elektrikli araçlardan oluşurken, elektrikli otomobil ihracatının değeri 3,7 milyar euroya ulaştı. Böylece elektrikli modeller, AB'den Türkiye'ye yapılan otomobil ihracatının yüzde 17,4'ünü oluşturdu.

Türkiye'de üretilen 566 bin 888 otomobil ise AB ülkelerine ihraç edildi. Bu araçların toplam değeri 9,9 milyar euro olurken, bunların yalnızca 7 bin 517'sini elektrikli otomobiller oluşturdu. Elektrikli otomobillerin toplam ihracat değeri 176 milyon euro, toplam otomobil ihracatı içindeki payı ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

Ticari araç ihracatında Türkiye öne çıktı

Ticari araç ve otobüs segmentinde ise Türkiye'nin AB'ye ihracatı dikkat çekti. 2025 yılında AB'de üretilen 98 bin 481 ticari araç ve otobüs Türkiye'ye ihraç edilirken, bu ihracatın değeri 3,2 milyar euro oldu.

Aynı dönemde Türkiye'de üretilen 230 bin 833 ticari araç ve otobüs AB ülkelerine gönderildi. Söz konusu ihracatın toplam değeri 8,2 milyar euro olarak gerçekleşti.

ACEA verilerine göre, 2025 yılında AB'de üretilen otomobiller Türkiye'deki toplam otomobil satışlarının yüzde 49'unu oluşturdu. Türkiye üretimi otomobillerin payı yüzde 30, Çin üretimi otomobillerin payı ise yüzde 8 olarak hesaplandı.