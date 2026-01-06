DEİK ve PwC Türkiye’den stratejik iş birliği raporu lansmanı

Toplantıda, “Pakistan’da Türk İş Dünyasının Başarısı ve Gelecek Potansiyeli” paneli ile Türk firmalarının ülkedeki başarı hikayeleri ve faaliyetleri, Pakistan’a dair uzun dönemli vizyonları ile iş ve yatırım fırsatları değerlendirildi. Yanı sıra DEİK ve PwC Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “Pakistan–Türkiye Gelecek İş Birliğini Geliştirme Vizyonu 2025” Raporu, Pakistan’ın Türk iş dünyası için sunduğu yüksek potansiyeli ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık fırsatlarını ortaya çıkardı.

“İki ülke bu köklü dayanışmayı doğal bir seyirle derinleşen bir ekonomik ortaklığa dönüştürdü"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid “Pakistan ve Türkiye, birbirlerine kardeşlik elini uzatmış; dayanışma içinde durmuş, karşılıklı destek sunmuş ve ortak değerlere, karşılıklı saygıya ve köklü bir iyi niyet mirasına dayanan bir bağı güçlendirmiştir” diyerek, “İki ülke bu köklü dayanışmayı doğal bir seyirle derinleşen bir ekonomik ortaklığa dönüştürdü. Tarım, tekstil, imalat, altyapı ve enerji gibi kilit sektörlerde iş birliği ivme kazanmış; tercihli düzenlemeler ve Türkiye’nin Pakistan’ın kalkınma yolculuğuna artan katkılarıyla daha da güçlendi. Bu ortak çabalar, sürdürülebilir büyüme, ekonomik çeşitlenme ve uzun vadeli refah yönündeki ortak taahhüdümüzü yansıtmakta; ekonomilerimiz arasındaki artan karşılıklı bağımlılığın temel ilkelerini oluşturuyor” dedi.

DEİK ve PwC’nin değerli analitik katkılarıyla hazırlanan raporun, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanındaki büyük fırsatlar hakkında iş dünyasını bilgilendirmeyi amaçlamakta olduğunu belirten Junaid, “Pakistan ve Türkiye’den iş insanlarını, yatırımcıları ve girişimcileri bu raporda sunulan fırsatlarla aktif şekilde etkileşime geçmeye davet ediyorum” dedi.

“Ortaklık vizyonumuz: geleceği ayrı ayrı değil, birlikte ve daha güçlü inşa edebilmek”

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla D. Yerlikaya ise, Pakistan’ın stratejik konumu, genç ve hızla büyüyen nüfusu ve uzun vadeli büyüme potansiyeliyle önümüzdeki on yılların en kritik yükselen pazarlarından biri konumunda olduğunu söyledi. Pakistan’ın Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2050 yılında 372 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olacağını aktaran Yerlikaya, “Pakistan’ın uluslararası endekslerde 21. yüzyılın en yüksek potansiyele sahip ilk 10 ekonomisi arasında gösteriliyor. Satın alma gücü paritesine göre yükselen bu konum, yalnızca iç pazarın büyüklüğünü değil, Pakistan’ın Asya’da ticaret ve enerji koridorlarının merkezinde yer alan jeostratejik rolünü de teyit ediyor. Türkiye açısından Pakistan, yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bölgesel üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırma fırsatıdır. Türkiye-Pakistan ortaklığı, kısa vadeli ticaret artışlarının ötesinde; uzun vadeli, üretime dayalı, karşılıklı güven ve ortak değer yaratma üzerine kurulu stratejik bir ortaklıktır” diye konuştu.

PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu da, “Yapay zekâ, iklim değişikliği ve mega trendler değer alanlarını değiştirmeye devam ederken, sektörlerin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Bu değişim ve dönüşüm CEO'ların gündemini de yeniden tanımlıyor. “Value in Motion" araştırmamız; bu yeni ekonomik dinamiklerin sadece sektörler arası sınırları belirsizleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda şirketlerin uluslararası alanda nerede ve nasıl değer yaratabileceğine dair stratejik bir harita sunuyor. Bu değişimle Türk şirketleri de doğru planlama ve yatırımla yeni pazarlarda sürdürülebilir büyüme fırsatları yakalayabilir” dedi.