Türkiye-Afrika ticaretinde hedef 75 milyar dolara ulaşmak

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği iş birliği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika IV. İş ve Ekonomi Forumu, “Fırsatların Önünün Açılması ve Daha Güçlü Ekonomik İş Birlikleri” mottosuyla 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Büyükelçi Albert Muchanga, Komorlar Birliği Posta Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Kamalidine Souef, DEİK Başkanı Nail Olpak ile Türkiye ve Afrika ülkelerinin ticaret ve ekonomilerine yön veren 4 bine yakın iş insanının katılımıyla gerçekleşen Forumun ilk gününde TABEF 2023 Ortak Bildirisinin ilanıyla MoU Töreni kapsamında dört anlaşma imzalandı.

Törende, "DEİK & ECCAS Yüksek İş Konseyi Arasında İyi Niyet Anlaşması", "DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Kuruluş Anlaşması", "DEİK/Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi İş Birliği Anlaşması" ve "DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Afrika'daki Türk yatırımları 10 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika ülkeleri ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “2003 yılında başlattığımız 'Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' her boyutuyla güçlü bir şekilde uygulanıyor. Burada Afrika kıtasının tamamıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli bir şekilde geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu çerçevede 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile dış ticareti yalnızca 5,4 milyar dolar düzeyindeydi. 2022 yıl sonu itibarıyla ise ticaret hacminin 40,7 milyar dolara ulaştığını memnuniyetle görmekteyiz. Afrika stratejimizin uygulandığı 20 yılda Afrika kıtasıyla ticaret hacmimizin 7,5 kat, Afrika'nın Sahra Altı bölgesi özelinde baktığımızda ise ticaret hacmimizin 11,3 kat arttığını görüyoruz” dedi.

Afrika'daki Türk yatırımlarının bugün 10 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk yatırımcıların Afrika'da yüz binlerce kişiye iş imkanı sağladığını ve yatırım yaptıkları ülkelerin kalkınmasına büyük katkılar sunduğunu görüyoruz. Ayrıca Türk müteahhitlik firmaları, Afrika kıtasında bugüne kadar 1864 projeyi tamamlayarak 85,4 milyar dolarlık altyapı ve üstyapı yatırımlarını başarıyla tamamladılar. Ayrıca Afrika Birliği'nin G20 topluluğu içinde üye olarak yer almasından da büyük bir memnuniyet duyuyor, bu konuda Türkiye olarak G20 platformunda da Afrika'yı destekliyoruz. Forumda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında tarım, tarıma dayalı sanayiler, imalat sektörü, altyapı ve ulaştırma, turizm ve kadın girişimciliği gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bakanlar olarak fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemiz, Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri almasına da katkı sağlamaya devam edecek.”

Olpak: Hedeflerimize ulaşmak için önemli adımlar atacağız

Forumun açılışında yaptığı konuşmada Türk iş dünyasının Afrika ile ortak altyapı yatırımlarına hazır olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Nail Olpak, “İki gün süren TABEF kapsamında da paneller, ikili görüşmeler, G2B toplantıları ve imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile Afrika arasında yeni köprüler kuracağız. Önce 50 milyar dolar, daha sonra 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önemli adımlar atacağız. Önceliğimiz ise Afrikalı dostlarımızın ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak üzere altyapı projelerinde kazan-kazan ilkesi çerçevesinde iş birliğimizi artırmak. Türkiye ekonomisinin son 20 yılına baktığımızda önemli bir sıçrama görüyoruz. Afrika'nın kuzeyindeki faaliyetleri daha eskiye dayanan Türk müteahhitlik şirketleri, son 20 yılda Sahra Altı Afrika'da da etkinliklerini artırdı ve kıtanın tamamında en fazla varlık gösteren müteahhitlik şirketleri oldu” dedi.

Bugün küresel ekonomik sorunların çözümünde altyapı yatırımlarının önemli bir rolü olduğunu kaydeden Olpak, sözlerini şöyle tamamladı: “Diğer yandan, yeşil ve dijital dönüşüm dünyanın gündeminde ve her sektördeki üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirecek bu dönüşümler, enerji tarafında da önemli paradigma değişimine yol açıyor. Bunların tamamlayıcısı Lojistik yatırımları da daha çok öne çıkmasını beklediğimiz bir alan. Küresel ticarette yeni bölgesel iş birlikleri ve ticaret yolları gündemde. Bu ticaret yollarının somut hale gelmesi, yeni ulaşım, enerji, iletişim alt yapılarıyla mümkün olacak. Bu çerçevede, birbiriyle entegre intermodal alt yapılar daha fazla önem kazanacak. Yaşadığımız ve yaşayacağımız dönüşümler; enerji, ulaştırma ve iletişim altyapı yatırımlarının öneminin artacağını ortaya koyuyor. Ancak, bu yatırımları tek bir ülkenin yapmasıyla, küresel sorunlara çözüm bulunamaz. O yüzden, bu yatırımlarda vizyonumuzu daha geniş tutmalı ve küresel iş birliklerine daha fazla açık olmalıyız. Biz Türk iş dünyası olarak, Afrikalı dostlarımızla her alanda daha fazla ortak altyapı yatırımlarına hazırız.”

Türkiye ile Afrika arasındaki sektör bazlı fırsatlar masaya yatırıldı

Forumun ilk gününde, "Türkiye ve Afrika Arasında Tarımsal Sanayi Üretimi Konusunda İş Birliği: Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği", "Afrika Dijital Dönüşümü: Afrika Dijital Teknolojiler Ekosistemini Geliştirmek" ve "Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi: Sürdürülebilir Sağlık Sektörü ve Yeni İnovatif Fırsatlar" panelleri ile "Altyapı Yatırımı Fırsatları: Enerji, Telekomünikasyon ve Ulaştırma Ağları", "Yönetişim ve Gıda Güvenliği: Sürdürülebilir Gıda Sistemi Yaratmak" ve "Turizm ve Dijital Pazarlama Teknolojisinin Tanıtımı: Turizm ve Otelcilik Sektörü" oturumları ile eş zamanlı olarak ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

Türkiye ile Afrika ülkelerinin ekonomi, ticaret ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren forumun ilk gününde, ülke ve sektör bazlı paneller ile yeni iş birliği ve yatırım fırsatları ele alındı. Forum kapsamında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Albert Muchanga ve Komorlar Birliği Posta, Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Kamalidine Souef'in de katılımıyla Mutabakat Zaptı (MoU) İmza Töreni gerçekleştirildi.