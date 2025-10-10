Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nde görev değişimi

TAB'ın 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda mevcut başkan Ziya Şahin aday olmazken, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay başkanlık için yarıştı.

Toplam 468 delegenin oy kullandığı seçimde, Demir 296, Canbay 167 oy alırken, 4 oy mükerrer, 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçlarına göre, TAB'ın yeni başkanlığına Demir seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Demir, süreci birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini belirterek, "Huzurlu bir kongre gerçekleştirdik. Bu nedenle kongreye katılan tüm delegelere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem arıcılık sektörünün gelişimi, üretici haklarının korunması ve sürdürülebilir arıcılık politikaları üzerine çalışmaları sürdüreceğiz. Sonuç olarak Türk arıcılığı kazandı." ifadelerini kullandı.