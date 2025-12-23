Türkiye asgari ücreti konuşuyor: Ekonomistler ne yorum yaptı?

Türkiye’nin haftalardır kilitlendiği asgari ücret maratonu tamamlandı.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net olarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1270 TL'ye çıkarıldı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesini ekonomistler yorumladı.

Cibre: Hep diyorum ya, olan ücretliye oldu...

Ekonomist İris Cibre: Aralıkta açlık sınırı, yüzde 1 artış olsa, 30126 TL Asgari ücret yıla doğrudan yüzde 7.3 aşağıdan başlıyor TCMB hesabına göre yıllık enflasyona etkisi, iki çeyrek içinde tamamlanmak üzere, 2,7 puan. Hep diyorum ya, olan ücretliye oldu...

Çelik: Rezalet!

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik: Asgari ücret rezaleti! Asgari ücret açlık sınırının bile altında belirlendi.

Gürses: Kötü bir ortalama bakkal hesabına dayanıyor olmalı

Ekonomist Uğur Gürses: 2026'nın sözü "Geçim" olmalı. Asgari ücretin yüzde 27 oranında artışı, kötü bir ortalama bakkal hesabına dayanıyor olmalı: Bu yıl yüzde 31'le biter, gelecek yılsonu enflasyon beklentisi mali piyasada yüzde 23 civarında; topla-böl 2'ye= yüzde 27 demiş olmalılar. Çok yazık...

Eğilmez: Açlık sınırının altında belirlenmiş oldu

Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez: 28.075 TL olarak açıklanan 2026 yılı asgari ücreti 2025 yılı Kasım ayı açlık sınırının (29.828 TL) altında belirlenmiş oldu. Benim önerim 33.333 TL idi: