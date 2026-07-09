Türkiye, Avrupa'nın en büyük 6 dijital reklam pazarı arasında

IAB Europe tarafından yayımlanan ve 30 ülkenin verilerini kapsayan AdEx Benchmark 2025 raporuna göre, Avrupa dijital reklam pazarı makroekonomik ve jeopolitik baskılara rağmen yüzde 10,5 büyüyerek 131 milyar euro hacme ulaştı.

Raporda, video reklamları, sosyal medya ve perakende medyası yatırımlarının pazar büyümesinin ana itici güçleri olduğu belirtildi.

Türkiye ilk 6 pazar arasında

Rapora göre Türkiye, dijital reklam yatırımlarındaki istikrarlı büyümesini sürdürerek Avrupa'nın en büyük 6 dijital reklam pazarı arasında yer almaya devam etti.

Raporda, Türkiye'nin veri odaklı yatırımları ve teknolojik adaptasyon kabiliyetiyle Avrupa'nın önde gelen dijital reklam pazarları arasındaki konumunu güçlendirdiği vurgulandı.

Video reklamlar öne çıktı

Avrupa'da video reklam yatırımları yüzde 19,6 artışla 34 milyar euroya yükseldi. Böylece video reklamlar, ilk kez toplam görüntülü reklam yatırımlarının yarısından fazlasını oluşturdu.

Sosyal video reklamları ise yüzde 25,7 ile en hızlı büyüyen reklam formatı oldu.

Sosyal medya ve perakende medyası büyümeyi destekledi

Sosyal medya reklam yatırımları yüzde 19,2 artarak 35,5 milyar euroyu aşarken, perakende medyası yatırımları da yüzde 16,7 büyümeyle 13,3 milyar euroya ulaştı.

Raporda, birinci parti veri kullanımının yaygınlaşması ve ölçülebilir performansın önem kazanmasının perakende medyası yatırımlarını desteklediği ifade edildi.